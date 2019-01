Probabili formazioni/ Napoli Sassuolo: diretta tv, dubbio Ruiz-Zielinski per Ancelotti (Coppa Italia)

Andiamo a presentare le probabili formazioni di Napoli Sassuolo: la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018-2019 si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 gennaio. I partenopei, che in epoca recente hanno vinto due volte il titolo, ospitano i neroverdi che, dopo aver eliminato con difficoltà il Catania nel turno precedente, sperano di fare il colpo grosso al San Paolo; per entrambe possiamo comunque dire che il reale obiettivo della stagione riguarda il campionato, con una squadra che punta lo scudetto o comunque uno dei primi due posti e l’altra che sogna di tornare a disputare l’Europa League. Andiamo dunque ad analizzare in maniera più approfondita quelle che possono essere le scelte dei due allenatori per questa partita, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

Napoli Sassuolo verrà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato: sarà Rai Uno il canale al quale riferirsi, dunque disponibile per tutti e anche in alta definizione. La partita si potrà seguire anche sul “gemello” Rai Sport + e, in assenza di un televisore, in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.raiplay.it sul quale selezionare poi il canale di riferimento.

In Napoli Sassuolo, Carlo Ancelotti dovrebbe rilanciare Younès: il tedesco potrebbe partire titolare al fianco di Lorenzo Insigne ripristinando l’attacco dei piccoli con minuti importanti per l’ex Ajax, e con il numero 24 che sarà squalificato nella prossima partita di Serie A e dunque avrà una maglia. Come lui Koulibaly, che guiderà il reparto difensivo al fianco di Nikola Maksimovic; sulle fasce laterali dovrebbero agire Malcuit (dalla panchina Hysaj, che in questi giorni appare sempre più lontano dal Napoli) e Ghoulam che deve rimettere minuti importanti nelle gambe. Per lo stesso motivo il portiere dovrebbe essere Meret, pronto a vincere la concorrenza soprattutto di Karnezis con Ospina che, a questo punto, pare destinato a giocare l’Europa League quando i partenopei torneranno in Europa. A centrocampo ci sono tanti dubbi ma, seguendo la linea del turnover e dello spazio a chi ha giocato meno, possiamo ipotizzare una mediana composta da Amadou Diawara e Rog (anche il croato potrebbe lasciare a breve), con Ounas schierato sulla fascia destra e il ballottaggio che, come al solito, riguarda Fabian Ruiz e Zielinski per la sinistra. Hamsik, che si è allenato, potrebbe essere portato in panchina e magari avere uno spezzone nel secondo tempo.

I DUBBI DI DE ZERBI

Anche Roberto De Zerbi deve sciogliere qualche nodo che riguarda la sua formazione: il Sassuolo dovrebbe comunque essere in campo con il 4-3-3. Da valutare soprattutto chi è sul piede di partenza: Brignola in questo senso non dovrebbe esserci, la squadra neroverde sarà comunque vicina a quella titolare con Domenico Berardi e Federico Di Francesco pronti ad affiancare Matri (in vantaggio su Babacar) nel tridente offensivo. In mezzo al campo il perno di riferimento potrebbe essere capitan Magnanelli; al suo fianco Sensi sfida Locatelli e i due si contendono la maglia di mezzala con il secondo che sembra leggermente in vantaggio, tornerà titolare anche Bourabia che dunque sarà l’altro interno. Questo significa che i due laterali scaleranno sulla linea della difesa: qui dovremmo avere Lirola da una parte e Rogério dall’altra, dunque senza sorprese a meno che De Zerbi non decida per Dell’Orco che può occupare entrambe le fasce; al centro troveremo Magnani e Gian Marco Ferrari che sono favoriti su Lemos, il turnover riguarderà la porta con Pegolo pronto a prendere il posto di Consigli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, A. Diawara, Rog, Fabian Ruiz; Younès, L. Insigne

Allenatore: Carlo Ancelotti

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogério; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; D. Berardi, Matri, F. Di Francesco

Allenatore: Roberto De Zerbi



