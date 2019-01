Probabili formazioni/ Sampdoria Milan: quote, un Jolly dalla panchina? (Coppa Italia)

Avrà inizio solo questa sera alle ore 18.00 al Marassi la partita di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale tra Sampdoria e Milan: è tempo ora quindi di scoprire quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questo atteso match. L’incontro si annuncia ben speciale e dopo la lunga sosta nessuno dei due tecnici ci vuole arrivare da impreparato: meno che meno i rossoneri di Gattuso che pure tra pochi giorni saranno in campo di nuovo, ma per disputare la finale di Supercoppa contro la Juventus. Il tecnico calabrese non vuole che i sui arrivino all’appuntamento di Gedda impreparati ma pure oggi la posta è importante: ecco perché nelle probabili formazioni di Sampdoria Milan, i rossoneri punteranno su nomi in forma e pure su qualche novità dalla panchina. Non meno motivata però sarà ls squadra ligure: anche qui Giampaolo infatti effettuerà un turnover solo parziale, giusto per riscaldare le gambe in attesa che pure il Campionato di serie A riprenda il suo corso. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare da vicino le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Sampdoria Milan andiamo a vedere che cosa ci dice il pronostico per questo ottavo di finale della Coppa Italia. Come è facile immaginare, l’esito della sfida è ben incerto visto lo stato di forma dei due club: vediamo però come le quote date dalla snai possano diramare la questione. Nell’1×2 vediamo infatti che il successo dei liguri è stato dato a 2.80, contro l’appena più basso 2.45 fissato per i rossoneri: il pareggio ha invece meritato la quota di 3.45.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per il match di questa sera contro i rossoneri, Giampaolo non dovrebbe aver preparato troppe sorprese nel delineare le probabili formazioni di Sampdoria Milan: il tecnico dei liguri infatti ha confermato il 4-3-1-2 come modulo di partenza e il turnover previsto dovrebbe essere abbastanza limitato. Ecco quindi che in porta vedremo Rafael al posto di Audero, di solito titolare in campionato: in difesa per le maglie da titolari si candidano Sala, Colley, Tonelli e Murru. Anche in avanti non ci arrivano grandi novità: nel centrocampo a tre vedremo sempre Ekdal in cabina di regia con Praet e Linetty, con nessun ballottaggio in vista. Per quanto riguarda l’attacco ecco che Saponara, ex del match dovrebbe vincere il duello con Ramirez per la maglia da titolare: in attacco appare irrinunciabile il duo con Quagliarella e Caprari titolari, pure in Coppa Italia

LE SCELTE DI GATTUSO

Anche Gattuso dovrebbe optare per il suo classico 4-3-3 nell’impostare lo schieramento rossonero in vista del match contro la Sampdoria: benché la Supercoppa con la Juventus si avvicini, il tecnico calabrese non distoglie l’attenzione dei suoi verso il primo obbiettivo che è proprio il passaggio del turno contro i blucerchiati questa sera. Ecco perché nella probabile formazione rossonera vedremo tanti titolari oltre che alcuni volti noti appena arrivati dall’infermeria. In questo senso in difesa si faranno vedere Conti e Romagnoli: con loro in campo dal primo minuto ci saranno anche Musacchio e Laxalt, mentre sarà Reina a controllare lo specchio del club del Diavolo. A centrocampo si propongono per una maglia da titolare, nonostante le forti voci di mercato Bakayoko, con Jose Mauri e Kessie: scelte quasi obbligate visto che al centro non sono ancora pochi gli indisponibili di Gattuso. Occhi puntati poi sull’attacco ove non dovrebbe mancare Higuain, già carico in vista del match contro la Juventus tra pochi giorni e caso caldo anche del mercato rossonero. Di fianco al Pipita si candidano per la maglia Suso (squalificato per la Supercoppa) e Castillejo: difficile ma non impossibile vedere in campo Paquetà presentato ufficialmente a Milanello pochi giorni fa.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 33 Rafael; 7 Sala, 15 Colley, 26 Tonelli, 29 Murru; 10 Praet, 6 Ekdal, 16 Linetty; 5 Saponara; 27 Quagliarella, 17 Caprari. All. Giampaolo

MILAN (4-3-3): 25 Reina; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 93 Laxalt; 79 Kessié, 14 Bakayoko, 4 Mauri; 8 Suso, 9 Higuaín, 7 Castillejo. All. Gattuso



