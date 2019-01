Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse delle partite (Ottavi di finale)

Dopo la lunga sosta invernale, ecco che il grande calcio torna protagonista ed è arrivato quindi il momento anche di esaminare da vicino i pronostici di Coppa Italia fissati dalla nostra redazione alla vigilia di questi ottavi di finale. Prima di controllare però quote, scommesse e pronostici di Coppa Italia andiamo a vedere quali saranno le partite che ci attenderanno per la giornata di oggi e domani, ovvero il 12 e il 13 gennaio 2019. Da programma saranno infatti tre i match previsti per ogni giornata: si comincerà quindi oggi alle ore 15.00 con Lazio-Novara per poi proseguire alle ore 18.00 con la sfida Sampdoria-Milan. Il primo gruppo di incontri si chiuderà quindi solo alle ore 20.45 con la partita tra Bologna e Juventus attesa al Dall’Ara. Programma fitto anche per quanto riguarda la giornata del 13 gennaio 2019: alle ore 15.00 sarà la volta di Torino-Fiorentina, mentre alle ore 18.00 è atteso il via per Inter-Benevento: ultimo incontro quello previsto al San Paolo tra Napoli e Sassuolo, alle ore 20.45. Andiamo quindi a conoscere da vicino i pronostici di Coppa Italia fissati per questi ottavi di finale.

PRONOSTICO LAZIO NOVARA

Contro gli azzurri la compagine biancoceleste di Inzaghi non dovrebbe aver grossi problemi a ottenere il passaggio del turno: i piemontesi però di certo faranno di tutto per rendere difficile la vita di Immobile e compagni

PRONOSTICO SAMPDORIA MILAN

Sfida dall’esito aperto al Marassi. Giampaolo ha dalla sua una panchina praticamente al completo e in ottimo stato di forma: non così Gattuso che pure ritrova alcuni suoi lungo degenti. I rossoneri poi dovranno fare attenzione anche in vista della prossima Supercoppa contro la Juventus, sfida affatto semplice sulla carta.

PRONOSTICO BOLOGNA JUVENTUS

La Vecchia Signora, pur in campo con un ampio turnover, dovrebbe avere la meglio sul Bologna. I felsinei appaiono ben carichi a ottenere nella Coppa Italia slancio per il riscatto in campionato, ma contro i campioni in carica Inzaghi potrebbe fare ben poco.

PRONOSTICO TORINO FIORENTINA

La sfida che si accenderà all’Olimpico rimane una delle più complicate da prevedere: sia Mazzarri che Pioli puntano sulla coppa per riscattare gli ultimi risultati deludenti e il riposo ha fatto sicuramente bene alle due squadre, che oggi combatteranno alla pari.

PRONOSTICO INTER BENEVENTO

Benchè non siano pochi i problemi e i malumori legati al mercato (non ultimo il nodo rinnovo per Icardi) in casa nerazzurra, è senza dubbio l’Inter che sarà protagonista assoluta del match contro gli stregoni, benché questi potrebbero esaltarsi dal tornare a calcare i campi di Serie A.

PRONOSTICO NAPOLI SASSUOLO

Benchè il Sassuolo rimanga una squadra ben temibile, il Napoli di Ancelotti non dovrebbe avere alcun problema a ottenere il passaggio del turno domani. Il tecnico campano ha preparato molto bene la sfida al San Paolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA