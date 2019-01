Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli ottavi (oggi 12 gennaio)

Oggi il calcio italiano riparte dopo la sosta invernale e lo farà regalandoci i primi tre risultati di Coppa Italia relativi agli ottavi di finale. Per prima cosa allora diamo subito il calendario con gli orari precisi delle tre partite in programma oggi: si comincerà alle ore 15.00 con Lazio Novara, alle ore 18.00 sarà la volta di Sampdoria Milan e per finire alle ore 20.45 si giocherà Bologna Juventus. Ricordiamo anche il regolamento: gli ottavi di finali, come quasi tutti i turni di Coppa Italia (l’unica eccezione sono le semifinali), si disputano con la formula della gara secca, dunque in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai quarti di finale, che saranno invece in programma negli ultimi giorni di questo mese di gennaio, con un tabellone già definito sino alla finale del 15 maggio.

RISULTATI COPPA ITALIA: VIA AGLI OTTAVI DI FINALE

I risultati di Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale acquisiscono certamente più interesse, perché è proprio in questo turno che entrano in scena, come da tradizione ormai consolidata, le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, che sono appunto le otto teste di serie di Coppa Italia esentate dai turni precedenti. Qualche novità per aumentare il livello d’interesse è stata introdotta in questa edizione. In termini di regolamento, ecco che in caso di sfide tra squadre di Serie A la sede viene stabilita per sorteggio e non si gioca sempre e comunque in casa della migliore testa di serie: ecco ad esempio spiegato perché Sampdoria Milan si gioca a Marassi e Bologna Juventus al Dall’Ara, dove certamente attirerà l’interesse dei tifosi locali più di quanto avrebbe fatto allo Stadium. L’altra innovazione è dovuta al calendario, con la decisione di dedicare agli ottavi di Coppa Italia un intero weekend, con partite spalmate dal sabato pomeriggio al lunedì sera come se fosse un turno di campionato, aumentando l’interesse anche perché dopo due settimane di sosta sicuramente tra tifosi e appassionati c’è grande voglia di tornare ad ammirare il calcio giocato.

RISULTATI OTTAVI COPPA ITALIA 2018-2019

Ore 15.00 Lazio-Novara

Ore 18.00 Sampdoria-Milan

Ore 20.45 Bologna-Juventus



