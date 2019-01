Sampdoria Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: i rossoneri sono ultimi in classifica

Sampdoria Milan Primavera, che sarà diretta dal signor Adalberto Fiero, è una delle partite valide per la quattordicesima giornata nel campionato Primavera 1 2018-2019: squadre in campo alle ore 11:00 di sabato 12 gennaio per una sfida mattutina che si preannuncia davvero delicata. La classifica parla chiaro: la Sampdoria ha un leggero vantaggio sulla zona playout e dunque ha bisogno di una vittoria per provare a uscire dai guai. Non sarà semplice anche perché la squadra blucerchiata arriva dal pesante ko incassato a Roma (1-4) e si deve rialzare anche dal punto di vista psicologico, pur se in precedenza aveva colto un’importante vittoria contro il Palermo; ancora peggiore la situazione del Milan, fanalino di coda della classifica insieme all’Empoli. I rossoneri hanno subito 34 gol in 13 giornate e non vincono addirittura dal 20 ottobre, secondo di due successi consecutivi che sembravano aver rilanciato la squadra; al momento il Milan sarebbe retrocesso per la differenza reti, contro l’Empoli è arrivato un 1-1 e la partita di ritorno sarà in questo senso decisiva. Prima però si gioca questa sfida odierna, altrettanto delicata: vediamo allora, nella presentazione della diretta di Sampdoria Milan Primavera, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan Primavera è prevista su Sportitalia: il canale 60 del vostro televisore vi terrà come sempre compagnia con questa partita di campionato, che potrete seguire anche tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, grazie al servizio di diretta streaming video che viene garantito dalla stessa emittente attraverso il suo sito internet, all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni di Sampdoria Milan Primavera: i blucerchiati si dispongono con un 4-3-3 nel quale Hutvagner è il portiere, al centro della difesa potrebbe essere riproposto Regini (che sta recuperando la condizione) oppure Maggioni, a fare coppia con Velps. Doda e Campeol sono i due terzini; a centrocampo invece non si dovrebbe cambiare, Leonardo Benedetti insidia la maglia di Peeters che però parte favorito per giostrare da perno centrale, con Canovi e Ejjaki che si occuperanno delle mezzali. Nel tridente offensivo dovrebbe esserci spazio per Yayl Mple e Bahoull sulle corsie, la prima punta uscirà dal ballottaggio tra Boutrif e Bruno dos Santos con Prelec che potrebbe avere spazio nel secondo tempo. Il Milan dovrebbe invece schierare il 4-4-2: Tsadjout torna in attacco, il suo partner potrebbe essere Daniel Maldini (in gol nell’ultima partita) che se la deve vedere con Tonin. A centrocampo Haidara e Capanni garantiranno la spinta sulle corsie esterne formando quasi un 4-2-4 in fase di possesso, in mezzo invece capitan Torrasi dovrebbe essere nuovamente affiancato da Sala. In difesa, Stefan Simic si prepara a fare coppia con Ruggeri davanti al portiere Soncin; i terzini ancora una volta dovrebbero essere Negri a destra e Barazzetta a sinistra.



