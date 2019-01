Australian Open 2019/ Streaming video e diretta tv: via allo Slam di Melbourne (tennis)

Gli Australian Open 2019 prendono il via nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 gennaio: alla 1:00 di casa nostra si inizia a giocare, quando cioè a Melbourne saranno le 11:00 della mattina. Finalmente riparte la stagione del tennis, che a dire il vero è stata inaugurata dalla Hopman Cup e dai primi tornei sempre da questa parte del mondo; gli Australian Open però sono il primo dei quattro Slam della stagione e si comincia a fare sul serio, sui campi di superficie dura e colorata di blu del Melbourne Park. I campioni in carica sono Roger Federer e Caroline Wozniacki: se il Re ha trovato lo Slam numero 20 di una carriera meravigliosa e che non accenna ad avere pause sostanziali, la danese ha finalmente messo in bacheca il primo Major togliendosi un grande peso psicologico. Oggi però i numeri 1 delle classifiche sono Novak Djokovic, che da queste parti ha dominato in lungo e in largo, e Simona Halep, e dunque sono loro i favoriti d’obbligo. Non resta allora che tuffarci nella diretta degli Australian Open 2019, sperando di vivere grandi emozioni e che gli italiani possano farsi valere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2019 è prevista sui due canali di Eurosport: quello principale terrà soprattutto il collegamento sul campo centrale e magari la Margaret Court Arena, mentre Eurosport 2 (accessibile solo ai clienti Sky) si curerà dei campi secondari e periferici provando eventualmente a dare spazio agli italiani (anche se in certi casi la regia sarà internazionale). Ricordiamo poi che sarà possibile seguire le partite del torneo in diretta streaming video, abbonandosi al portale Eurosport Player; il sito di riferimento per tutte le informazioni utili è www.australianopen.com, con i suoi corrispettivi account sui social network agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

IL TABELLONE ATP DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2019

Dando uno sguardo al tabellone maschile degli Australian Open 2019, scopriamo subito che Roger Federer è stato sorteggiato dalla stessa parte di Rafa Nadal (la cui partecipazione è stata in dubbio fino all’ultimo, a causa dell’infortunio che lo spagnolo si trascina dallo scorso anno): parliamo della parte bassa, dove spagnolo e svizzero sono i favoriti per arrivare in finale ma dovranno eventualmente fare i conti con Alexander Zverev, altra grande minaccia anche se il giovane tedesco non ha ancora fatto il salto di qualità negli Slam. Questa porzione di tabellone vede impegnato anche Marco Cechinato, che ha nel granatiere serbo Filip Krajinovic il primo avversario: testa di serie numero 17, il palermitano ha pescato malissimo visto che prima di arrivare a un’eventuale finale, oltre ai tre già citati, potrebbe dover fare i conti con Stan Wawrinka (che non è testa di serie per aver perso parecchio tempo per infortunio) e Milos Raonic.

A proposito: il canadese se la vede con l’idolo di casa Nick Kyrgios mentre Wawrinka ha il suo primo avversario in Ernests Gulbis, e queste due sfide si incrociano al secondo turno. Tradotto: siamo già in regime di battaglia vera. Più semplice il cammino per Novak Djokovic, almeno sulla carta; tuttavia le insidie non mancano, dal giovane canadese Denis Shapovalov al belga David Goffin passando per il nostro Fabio Fognini – primo turno contro lo spagnolo Jaume Munar, recente protagonista alla Atp NextGen – e Kei Nishikori, che il serbo affronterebbe soltanto in semifinale. Ha pescato molto male Matteo Berrettini, che incrocia subito il campione di Rho Stefanos Tsitsipas: tuttavia il giovane greco ha appena perso a Sydney contro Andreas Seppi, e dunque qualche speranza potrebbe anche esserci.



