Dakar 2019/ Streaming video e diretta tv: orario e percorso (6^ tappa, Arequipa-San Juan de Marcona)

Dopo il primo e unico giorno di riposo ecco che la Dakar 2019 torna in scena oggi domenica 13 gennaio con la sesta tappa che riporterà la carovana da Arequipa fino a San Juan de Marcona. Di fatto quindi la corsa, superate nei giorni scorsi le due prove maratona del 10 e 11 gennaio, ha cominciato il suo avvicinamento a Lima: il percorso affrontato ora quindi non sarà una vera novità, ma non per questo sarà una giornata più semplice per tutti. Oltrepassata la metà gara per la Dakar 2019 infatti è ora una corsa forsennata fino al traguardo finale, avendo ora inoltre sulle spalle tutto il peso dei chilometri già affrontati, che non sono certo pochi ora. Passate però le frazioni centrali possiamo cominciare a individuare i protagonisti principali delle classifiche stilate per ognuna delle cinque categorie di veicoli presenti al via della Dakar 2019: rimane da vedere però se questi riusciranno ad arrivare il traguardo finale e venir consacrati nella storia di questa corsa rallystica, la più famosa al mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 6^ tappa della Dakar 2019, andiamo a presentare la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally. Non avremo una diretta tv completa purtroppo della prova di oggi, ma per la gioia di tutti gli appassionati e dei semplici curiosi vi sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù. Ecco ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa affascinante sesta frazione.

DAKAR 2019: LE INSIDIE E LE NOVITA’ DELLA 6^ TAPPA

Come detto prima per la sesta tappa della Dakar 2019, il percorso sarà di fatto lo stesso affrontato già nella terza frazione il 9 gennaio corso: stesso scenario ma tracciato diverso e ovviamente ancor più impegnativo se controlliamo i chilometraggi. Ecco infatti che oggi da Arequipa dopo la sosta, moto e quad affronteranno un percorso complessivo di 839 km di cui 317 saranno di prova speciale: per auto, camion e sxs la tappa conta in tutto 816 km mentre il tratto speciale sarà lungo 291km. Va poi detto che nella sesta tappa della Dakar 2019 è sarà prevista una novità: qua infatti gli equipaggi che si sono dovuti ritirare dalla gara potranno rientrare, sia pure venendo registrati in una classifica a parte. Una vera novità per questa edizione peruviana della corsa e gli appassionati son di certo impazienti di vedere tanti big che finora sono stati ben sfortunati.



