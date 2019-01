Diretta Ferrara Treviso/ Streaming video e tv: De’ Longhi reduce da due sconfitte (basket A2 Est)

Ferrara Treviso è in programma alle ore 18:00 di domenica 13 gennaio: la prima giornata di ritorno nel girone Est di basket Serie A2 2018-2019 mette di fronte due squadre che hanno bisogno di rilanciarsi e che devono provare a rimettere le mani sul rispettivo obiettivo. Per la Bondi, reduce dalla sconfitta di Ravenna, è una salvezza che si sta facendo complicata visti i 4 punti di vantaggio sul fanalino di coda Cagliari e un piazzamento attuale in zona playoff; per la De’ Longhi è la promozione diretta, ma nelle ultime giornate la Fortitudo Bologna ha preso tre vittorie di margine e i veneti sono stati ripresi da Verona e Montegranaro, mettendo in discussione anche il primo posto nella griglia dei playoff. In questo senso la brutta sconfitta di Udine è stata pesante soprattutto dal punto di vista psicologico; da questo punto di vista la De’ Longhi ha assoluto bisogno di riprendere la marcia e, nella diretta di Ferrara Treviso, sarà interessante scoprire se la squadra di Max Menetti riuscirà a ottenere un’importante vittoria in trasferta.

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Ferrara Treviso: il campionato di basket Serie A2 infatti non è disponibile nel nostro Paese – nemmeno in diretta streaming video – e dunque per racimolare informazioni utili sulla partita, come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori, potrete avvalervi del sito www.legapallacanestro.com. La Lega permette anche di consultare le relative pagine presenti sui social network: in particolare abbiamo facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Nel presentare la diretta di Ferrara Treviso, troviamo una De’ Longhi in crisi: a cavallo dei due anni solari la squadra di Menetti ha perso due partite consecutive, cadendo in casa contro l’Assigeco Piacenza e poi arrendendosi a Udine. Erano otto le vittorie consecutive di una squadra destinata a lottare con la Fortitudo Bologna per il primo posto, invece adesso il rischio concreto è quello di perdere la presa sulla promozione diretta e doversi accontentare, ancora una volta, di giocare quei playoff che hanno sempre portato male al gruppo. La partita odierna va vinta in ogni caso, perchè si può sempre scommettere sul calo della capolista; in più Ferrara ha un roster che per qualità e profondità non si può paragonare a quello trevigiano, e i risultati della squadra sono in crollo totale. Si registrano cinque sconfitte in serie: l’ultimo successo è datato 2 dicembre (contro Mantova), da allora la Bondi non è riuscita a confermare un livello che si poteva considerare accettabile e adesso il rischio è addirittura quello di farsi assorbire e raggiungere da Cagliari, l’unica squadra alle sue spalle e che mette a repentaglio anche la partecipazione ai playout. Non ci resta dunque che vedere quello che succederà tra poche ore al PalaSport, quando le due squadre calcheranno il parquet di Ferrara per iniziare a giocare.



