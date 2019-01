Diretta Torino Fiorentina/ Streaming video Rai: esordio per Muriel con i viola? (Coppa Italia)

Torino Fiorentina, partita che sarà diretta dal signor Rosario Abisso, si gioca alle ore 15:00 di domenica 13 gennaio e vale per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018-2019: insieme a quella di ieri a Marassi è senza ombra di dubbio la più equilibrata e interessante di questo turno, che ancora una volta prevede gara secca e dunque la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Al Grande Torino si affrontano due squadre che mirano chiaramente ad un posto nella prossima Europa League: i granata nel turno precedente hanno battuto il Sudtirol e arrivano anche dal pareggio sul campo della Lazio, che ha confermato la bontà del loro progetto. La Fiorentina, all’esordio stagionale in questo torneo, ha invece pareggiato sul campo del Genoa prima della sosta di Serie A e soprattutto, dopo due vittorie in fila, non è riuscita a mantenere il livello e ha fatto un punto nelle ultime due, senza segnare. Ora dunque ci attende un’interessante ed entusiasmante diretta di Torino Fiorentina; non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose oggi pomeriggio, intanto vediamo quali potrebbero essere le formazioni ufficiali della partita del Grande Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina sarà trasmessa dalla televisione di stato, come previsto per tutte le partite di Coppa Italia: l’appuntamento nello specifico è su Rai Uno, con la possibilità di seguire gli ottavi di finale anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone senza costi aggiuntivi.

TORINO FIORENTINA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Possibile turnover per entrambi gli allenatori in Torino Fiorentina: Walter Mazzarri può confermare il 3-5-2 dello scorso dicembre ma stavolta con Meité (squalificato per la prossima di campionato) al posto di Baselli, mentre Soriano che è finito al Bologna potrebbe essere sostituito da Rincon che si posizonerebbe in cabina di regia lasciando a Lukic l’altra maglia da mezzala. Davanti a Ichazo dovrebbero giocare Bremer, Lyanco ed Emiliano Moretti; sulle corsie laterali sono pronti De Silvestri e Parigini (o Berenguer), con almeno un terzino di ruolo per fronteggiare la qualità viola. Davanti, Zaza si candida ad una maglia da titolare e a fare coppia con lui potrebbe essere il giovane Edera, a meno che Belotti non venga confermato come centravanti anche nella partita di Coppa Italia. La Fiorentina potrebbe lanciare subito il nuovo acquisto Muriel: lui o Vlahovic da prima punta con Pjaca e Thereau possibili esterni a completare il tridente, a centrocampo dovremmo vedere Bryan Dabo a fare da mezzala con la regia di Norgaard, mentre sull’altro interno si candida Edmilson Fernandes che è in ballottaggio con Gerson. Per la difesa invece dovremmo avere Ceccherini in posizione centrale al fianco di uno tra Milenkovic e Vitor Hugo; spazio a Laurini sulla corsia destra, dall’altra parte dovrebbe tornare utile lo slovacco Hancko. In porta Lafont va verso il riposo: il titolare dovrebbe essere Dragowski.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco quello che le quote Snai ci dicono per Torino Fiorentina: secondo questo bookmaker c’è grande equilibrio tra le due squadre ma i granata sono leggermente favoriti, grazie a una quota di 2,45 sul segno 1 che identifica la loro vittoria interna. Vale invece 3,30 volte la somma messa sul piatto l’eventualità del segno X che regola il pareggio, mentre con il segno 2 per il successo della Fiorentina la vincita corrisponderebbe a 2,90 volte la cifra che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA