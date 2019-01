Diretta Varese Virtus Bologna/ Streaming video Rai: sfida classica alla Enerxenia Arena (basket Serie A1)

Varese Virtus Bologna, partita che rientra nel programma della quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 gennaio: la sfida della Enerxenia Arena, che chiude il programma del turno, mette a confronto due società storiche che sono tra le migliori in Italia per titoli vinti, ma che adesso hanno sostanzialmente un ruolo da outsider nel campionato. La classifica ci dice comunque che la Openjobmetis, pur sconfitta a Pistoia una settimana fa, conserva il quarto posto ed è già qualificata alla Final Eight di Firenze; la Virtus invece ha battuto Brescia e ha praticamente archiviato l’obiettivo, perchè solo una combinazione negativa si risultati potrebbe escluderla da una Coppa Italia che sarebbe già sua in caso di sconfitta di Trieste e Trento. Ci attende comunque una bella partita: la diretta di Varese Virtus Bologna, almeno sulla carta, è una delle più interessanti nell’ultima giornata del girone di andata, e noi andiamo a presentarne i temi principali aspettando la palla a due.

Operazione riscatto per la Openjobmetis: Varese Virtus Bologna arriva ad una settimana dalla classica serata storta. Reduce da un periodo favoloso che aveva portato i biancorossi al secondo posto in classifica, la squadra di Attilio Caja è caduta sul campo dell’ultima in classifica: una partita che in teoria i lombardi avrebbero dovuto vincere senza troppe sofferenze, e che invece rischia ora di avere effetti negativi sul morale del gruppo. Resta comunque una stagione bellissima quella di Varese, sulla scia del girone di ritorno dello scorso anno; adesso serve un successo che porti la cifra delle vittorie in doppia cifra, allontani definitivamente qualunque discorso legato alla salvezza e porti definitivamente il gruppo nell’élite della Serie A1. La Virtus Bologna di Stefano Sacripanti arriva come detto dalla vittoria contro Brescia: il rendimento della Segafredo rimane ancora piuttosto ondivago, tanto che le V nere non sono mai riuscite a vincere più di due partite consecutive in questo campionato ma, per contro , non hanno mai nemmeno perso tre volte in serie. L’anno scorso la trasferta della Enerxenia Arena si era risolta in una vittoria sul filo di lana, al termine di una partita decisa dal talento di Alessandro Gentile; sul parquet di Varese però la Virtus Bologna ha anche vissuto cocenti delusioni (su tutte la semifinale playoff persa nel 1999, anno dell’ultimo scudetto biancorosso) e sa bene quanto sia difficile giocare sotto le Prealpi. Adesso a noi non resta che stabilire come andranno le cose: manca sempre meno alla palla a due di questa interessantissima partita.



