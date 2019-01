Phil Masinga è morto/ Addio all’ex Bari: mise ko l’Inter di Ronaldo

Lutto nel mondo del calcio: Phil Masinga è morto, addio all’ex attaccante di Salernitana e Bari. La notizia è stata diramata dai Bafana Bafana, la federazione calcistica sudafricana: l’ex calciatore aveva 49 anni e secondo i giorni locali era gravemente malato da tempo. Masinga era stato ricoverato in ospedale lo scorso 21 dicembre 2018 per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute e nelle scorse ore la situazione è precipitata. Nato Klerksderp, il calciatore crebbe calcisticamente nello Jomo Cosmos, per poi proseguire la sua carriera nel Mamelodi Sundowns. L’avventura in Europa iniziò nel 1994 in Inghilterra, nel Leeds United, per poi passare agli svizzeri del San Gallo nel 1996. Nell’estate del 1997 lo sbarco in Italia, alla Salernitana: 16 presenze e 4 gol prima del passaggio al Bari, dove lo ricordano con grande emozione: 24 reti in 75 presenze, la più importante di tutte messa a segno il 10 maggio del 1998 contro l’Inter del Fenomeno Ronaldo.

PHIL MASINGA MORTO: CORDOGLIO SUL WEB

Una carriera di buon livello sia con i club che in Nazionale: con la compagine sudafricana ha raccolto 58 presenze, divenendo così uno dei calciatori più noti e rappresentativi del suo Paese. In patria ricordano soprattutto la rete siglata nel 1997 contro il Congo, che valse la qualificazione ai primi Mondiali di calcio nella storia del Paese. Sono già numerosi i messaggi di cordoglio sui social network per l’ex calciatore del Bari, ve ne proponiamo alcuni: «Masinga, con quel nome, non poteva che suscitare simpatia in ogni ragazzino che amava il calcio negli anni ’90. Uno dei simboli, nel suo piccolo, di un calcio che non c’è più», «Phil Masinga. Dopo il suo arrivo al Bari, con quel nome da cartone animato era facile provare simpatia per lui, come in passato per la nazionale sudafricana. Impossibile dimenticare per me il suo gol decisivo in Inter-Bari, pesantissimo. Che peccato. Ciao bomber!», «Grande tristezza per tutta la Bari sportiva. R.I.P grande Phil».

@BafanaBafana legend Phil Masinga has passed on.

MHSRIP pic.twitter.com/SCz0c9yxcQ — Bafana Bafana (@BafanaBafana) 13 gennaio 2019





