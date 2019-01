Probabili formazioni/ Inter Benevento: quote, Spalletti rilancia Nainggolan? (Coppa Italia)

Nelle probabili formazioni di Inter Benevento studiamo i possibili schieramenti per la partita che si gioca negli ottavi della Coppa Italia 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 13 gennaio. I nerazzurri hanno anche il vantaggio di giocare a San Siro come stabilito dal sorteggio, e dunque partono nettamente favoriti in questa gara secca; prima della sosta hanno vinto a Empoli e sono riusciti a confermare i 5 punti da recuperare al Napoli in chiave secondo posto, ma soprattutto un fondamentale +8 sulla quinta piazza. I sanniti faticano in Serie B: per il momento restano in zona playoff ma devono ancora fare il salto di qualità. Inevitabilmente però per questa sfida di Coppa Italia le cose a livello dei giocatori scelti potrebbero cambiare in maniera sostanziale, soprattutto in casa nerazzurra; andiamo allora a vedere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori nelle probabili formazioni di Inter Benevento.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Inter Benevento indicano chiaramente nella squadra nerazzurra la favorita per il passaggio del turno: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,21 volte la cifra messa sul piatto, contro il valore di 11,00 che è accoppiato all’eventualità del segno 2 per il successo esterno dei sanniti. Con il pareggio, regolato dal segno X e che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari, il vostro guadagno sarebbe pari a 7,00 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

Luciano Spalletti affronta Inter Benevento con un naturale turnover, teso a lanciare chi ha giocato meno e metterlo in ritmo anche per il campionato e l’Europa League: in porta ci sarà Padelli, vedremo D’Ambrosio e Dalbert sulle corsie laterali mentre in mezzo alla difesa, al fianco di Ranocchia, sembra destinato Miranda che, sul piede di partenza, potrebbe avere una vetrina utile ad aumentare le offerte per il suo cartellino. A centrocampo dovrebbe essere confermato il modulo con un regista basso aiutato dalle mezzali: Gagliardini si prende presumibilmente le chiavi della manovra, Borja Valero sfida Vecino per la maglia da interno mentre dall’altra parte potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere Nainggolan, che ha bisogno di campo e fiducia e, aspettando le gare più pressanti, può ritrovare entrambi. L’alternativa rimane Joao Mario; nel tridente offensivo ci saranno quasi certamente Lautaro Martinez e Keita Baldé, entrambi galvanizzati dai gol decisivi nelle ultime due partite del 2018. A destra possibilità per Candreva, per il quale vale lo stesso discorso fatto per Miranda: l’esterno sembra ormai in uscita e dunque questa di Coppa Italia potrebbe essere la sua ultima danza in maglia nerazzurra.

LE SCELTE DI BUCCHI

A differenza del collega, Cristian Bucchi potrebbe scegliere per Inter Benevento una squadra molto vicina a quella titolare: vero che la priorità rimane la Serie B, ma i sanniti vanno a San Siro per fare bella figura. Proviamo a capire in che modo potrebbe essere schierato il 4-3-3 giallorosso: in porta avremo Montipò che ha ormai sfilato la maglia da titolare al più esperto Puggioni, la difesa dovrebbe prevedere l’abbassamento di Gaetano Letizia e Di Chiara sugli esterni con Volta e Antei a formare la coppia centrale. A centrocampo dunque si gioca a tre, specularmente all’Inter: Bandinelli e Del Pinto si alterneranno nel ruolo di playmaker, mentre Andrés Tello sarà la mezzala che proverà anche ad aumentare la pericolosità dell’attacco del Benevento. A questo proposito, nel tridente si va verso la possibile conferma di Massimo Coda che in questo stadio, e con la stessa maglia dei campani, aveva giocato lo scorso anno in Serie A; l’ex di Parma e Salernitana è favorito su Raul Asencio, sugli esterni invece Buonaiuto spera in una maglia ma la scelta di Bucchi potrebbe cadere maggiormente su Improta e Roberto Insigne, con quest’ultimo che proverà ad avere maggiore fortuna del fratello maggiore rispetto all’ultima partita di campionato tra Inter e Napoli.

INTER (4-3-3): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Gagliardini, Nainggolan; Candreva, Lautaro Martinez, Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; G. Letizia, Volta, Antei, Di Chiara; Del Pinto, Bandinelli, A. Tello; Improta, M. Coda, R. Insigne

Allenatore: Cristian Bucchi



