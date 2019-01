Probabili formazioni/ Napoli Sassuolo: quote, formazione quasi titolare per De Zerbi (Coppa Italia)

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 la partita tra Napoli e Sassuolo, atteso match di Coppa Italia, valido per il tabellone degli ottavi di finale: andiamo quindi a veder quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni che vedremo stasera al San Paolo. Come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, Ancelotti vede nella Coppa Italia un concreto obbiettivo per il club campano: ecco quindi che non sarà un ampio turnover quello che vedremo nello schieramento degli campani, visto pure il valore degli avversari chiamati in causa questa sera. Simile sarà l’atteggiamento poi di De Zerbi per le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: gli emiliani certo hanno un’occasione unica per scalzare una big della Serie A e di certo non se la faranno scapare. Andiamo quindi a vedere quali sono le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto sia lo stato di forma che i diversi spogliatoi che si confronteranno oggi al San Paolo è facile immaginare un successo da parte dei campani in questo scontro per la Coppa Italia. Dando un occhio poi alle quote date dal portale di scommesse snai vediamo che per l’1×2 il successo del Napoli è stato dato a 1.40, contro il più elevato 7.25 fissato per il Sassuolo: il pareggio ha meritato la quotazione di 5.00.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Come detto prima, per le probabili formazioni di Napoli Sassuolo Ancelotti non dovrebbe optare per un amplissimo turnover, considerando che ha in panchina alcuni giocatori che saranno squalificati per i primi turni di Serie A e che sarebbe quindi ben importante sfruttare visto anche il grande stato di forma. Ecco quindi che di fronte a Meret, dovremmo avere Koulibaly titolare dal primo minuto: con lui non dovrebbe mancare poi Maksimovic, mentre toccherà al duo composto da Malcuit e Ghoulam agire ai lati. In mediana però si concentrano i maggiori dubbi dello stesso tecnico del Napoli: Allan benchè sia squalificato per il prossimo turno di Campionato potrebbe anche accomodarsi in panchina assieme ad Hamsik (ancora non al top della condizione dopo l’infortunio). A vestire la maglia da titolare stasera potrebbero essere quindi Diawara e Rog, casi caldi di mercato, assieme a Ounas e Fabian Ruiz, utilizzati come esterni nel solito 4-4-2. I ballottaggi però sono tanti: Carletto punta alla Coppa non rinuncerà a metter in campo gli uomini più in forma anche oggi. Poche però sono le novità che ci arrivano dall’attacco: è infatti sfumata l’ipotesi di rilanciare Verdi dal primo minuto, poichè il giocatore deve scontare la squalifica rimediata nella stagione precedente durante il match tra Bologna e Cittadella. Con Insigne a disposizione (visto che sarà assente nel prossimo match di Campionato) vedremo quindi uno tra Milik e Mertens.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Anche De Zerbi non dovrebbe scendere in campo oggi al San Paolo con le seconde linee e anzi sarà un turnover molto risicato quello che attuerà il tecnico neroverde per le probabili formazioni di Napoli Sassuolo. Ecco quindi che tra i pali vedremo Pegolo, con di fronte a sè una difesa a 4 composta dal duo Magnani-Ferrari al centro, mentre toccherà a Rogerio e Lirola agire ai lati. Ballottaggi in corso in mediana, dove però Duncan (autore della doppietta contro l’Atlanta nell’ultimo di campionato) dovrebbe rimanere in panchina. Si giocano le proprie carte per la maglia da titolare quindi Locatelli, Magnanelli e Bourabia, con pure il caso mercato Sensi fermo ai box. Non vi sono invece sorprese nell’attacco dei neroverdi: qui si punterà ancora una volta su Matri prima punta, con Berardi e Di Francesco ai lati.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 42 Diawara, 30 Rog, 8 Ruiz; 99 Milik, 24 Insigne All. Ancelotti

SASSUOLO (4-3-3): 79 Pegolo; 21 Lirola, 23 Magnani, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 68 Bourabia; 25 Berardi, 10 Matri, 34 Di Francesco All. De Zerbi



