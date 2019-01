Probabili formazioni/ Roma Entella: diretta tv e orario, Edin Dezko ancora titolare? (Coppa Italia)

Sarà domani l’atteso match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Entella e i tifosi, mentre aspettano il fischio d’inizio all’Olimpico alle ore 21.00, sono impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni. Se infatti da una parte Boscaglia sa ben di dover puntare solo sui titolari più in forma per le probabili formazioni di Roma Entella, Di Francesco è posto di fronte a un dilemma. Puntare sui titolari oppure dare spazio alle seconde linee, chiaramente lì dove gli infortuni (l’ultimo quello di Nzonzi) lo permetteranno? Il club ligure nonostante le difficile situazioni affrontate a inizio stagione, si sta rivelando una vera sorpresa nel campionato della Serie C (nonostante arrivi dal pareggio con il Gozzano rimediato nell’ultimo turno del 2018) e di certo non è un club da sottovalutare. La posta in palio, ovvero il passaggio ai quarti di finale è ben pericoloso poi per gli stessi giallorossi, senza dimenticare che la partita di domani contro i biancocelesti sarà un ottimo test per il dopo vacanze. Andiamo quindi a conoscere le possibili scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Entella.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Entella andiamo a ricordare a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire il match di Coppa Italia. La sfida degli ottavi di finale sarà infatti visibile in diretta tv dalle ore 21.00 al canale Rai Due, sul digitale terrestre. Diretta streaming video garantita per tutti tramite il ben noto portale raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ENTELLA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Come detto prima per le probabili formazioni di Roma Entella, il tecnico giallorosso potrebbe venir tentato dal collocare in campo le seconde linee: la possibilità però che metta in campo i titolari per verificare il loro stato di forma dopo le vacanze è altrettanto fattibile. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 Di Francesco potrebbe muoversi seguendo entrambe le ipotesi di lavoro: ecco che sarà Mirante a collocarsi tra i pali, ma in attacco non è da escludere l’ingresso di Dzeko, di ritorno dall’infortunio (benché si sia già visto nella partita contro il Parma). Tornando alla difesa della Roma, è assai probabile che le maglie da titolari domani cadano sulle spalle di Florenzi e Luca Pellegrini sull’esterno, mentre toccherà a Fazio e Juan Jesus completare il reparto. In mediana, visto che Nzonzi è out per infortunio al piede, ecco la coppa con Lorenzo Pellegrini e Cristante: ovviamente sulla trequarti non mancherà il giovane Zaniolo tra l’altro ex del match. Per quanto riguarda l’attacco, come detto Dzeko potrebbe fare da titolare in prima punta, benché la concorrenza con Schick sia altissima: con il bosniaco dovrebbero trovare spazio poi Perotti e Kluivert visto che El Sharaawy è fermo per un’influenza.

LE SCELTE DI BOSCAGLIA

Per Boscaglia ovviamente saranno solo titolari in campo: il club ligure punta molto per fare una bella figura all’Olimpico e il tecnico non più certo sbagliare, avendo a disposizione anche una squadra praticamente al completo. Confermando il 4-3-1-2 come modulo di partenza ecco che non mancherà Massolo tra i pali: in difesa al centro vedremo Pellizzier e Baroni, mentre toccherà al duo Belli-Germoni agire ai lati esterni del reparto arretrato. Per la formazione biancoceleste poi il punto di riferimento al centro è Paolucci che si collocherà in cabina di regia: con lui dal primo minuto poi non mancheranno Eramo e Simone Icardi. Maglie confermatissime anche per l’attacco della Virtus Entella: Caturano e Mota faranno da doppia punta, serviti sulla tre quarti da Ardizzone (i tre hanno finora servito 7 reti al club).

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Jesus, 3 Lu.Pellegrini; 7 Lo. Pellegrini, 4 Cristante; 34 Kluivert, 22 Zaniolo, 8 Perotti; 9 Dzeko. All. Di Francesco

ENTELLA (4-3-1-2): 12 Massolo; 4 Belli, 15 Pellizzer, 19 Baroni, 30 Germoni; 16 Icardi, 23 Paolucci, 27 Eramo; 17 Ardizzone; 9 Caturano, 7 Mota. All. Boscaglia



