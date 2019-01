Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli ottavi: tocca a Inter e Napoli (oggi 13 gennaio)

Dopo pur i primi risultati di ieri, la Coppa Italia torna sotto ai riflettori anche oggi domenica 13 gennaio 2019 e gli appassionati sono chiaramente impazienti di scoprire quali saranno i verdetti stabiliti dai campi. Come abbiamo già avuto modo di dire in precedenza, in vista della Supercoppa Italiana di Juventus e Milan (che pure in giorni scorsi ha suscitato polemiche furiose) ci siamo ormai addentrati nella fase clou del torneo. Giunti agli ottavi di finale infatti il tabellone generale ha visto pure l’ingresso delle otto big del campionato e quindi Milan, Napoli, Lazio, Inter, Fiorentina, Roma, Juventus e Atalanta: alcune hanno già scoperto il proprio destino mentre le altre lo faranno tra oggi e domani, due giornate in cui si svolgeranno le rimanenti partite previste dal calendario ufficiale. Con un’accortezza: il loro status di “grandi” non li metterà al sicuro dal pericolo di una eventuale clamorosa eliminazione e gli incontri previsti anche per la giornata di oggi saranno davvero impegnativi per tutti.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Come è facile immaginare il programma di questa seconda giornata riservata agli ottavi di Coppa italia, i cui risultati si rivelano determinanti per il tabellone finale, è ben pieno. Saranno quindi tre gli incontri e quindi i campi impegnati oggi: nessun appassionato quindi rimarrà scontento in questa domenica, dove i primi tre campionati italiani faranno ancora sosta. Ecco quindi che ad aprire il programma di incontri sarà il Torino: alle ore 15.00 il club di Mazzarri aprirà le porte del suo stadio per accogliere la Fiorentina, per uno degli scontri più attesi del tabellone. Si continuerà poi alle ore 18.00 con l’incontro tra Inter e Benevento: i nerazzurri affronteranno quindi gli stregoni, ex compagni in serie A nella precedente stagione. A chiudere il programma della seconda giornata di Coppa Italia per il tabellone degli ottavi di finale sarà poi il match Napoli-Sassuolo: al San Paolo il fischio d’inizio è già stato messo in programma per le ore 20.45.

RISULTATI COPPA ITALIA, OTTAVI

Ore 15.00 Torino Fiorentina

Ore 18.00 Inter Benevento

Ore 20.45 Napoli Sassuolo



