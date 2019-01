Slalom Adelboden/ Streaming video e diretta tv: orario e risulta live (Coppa del Mondo di sci maschile)

Dopo l’entusiasmante gara di ieri, si torna sulla neve svizzera della Chuenisbargli, per disputare lo slalom di Adelboden, quarta prova di specialità per la Coppa del Mondo di sci alpino. Oggi 13 gennaio 2019 gli esperti della disciplina tornano quindi protagonisti tra i pali stretti: siamo solo al quarto appuntamento di specialità della stagione in corso e c’è tanta voglia di rivedere in pista gli stessi protagonisti che solo pochi giorni fa ci hanno fatto esultare nella prova di Zagabria (dove vinse Marcel Hirscher, davanti a Pinturault e Feller). La prova di oggi sarà poi grande occasione di riscatto per l’austriaco Marco Schwarz: lo sciatore, dopo la beffa croata, è pronto a riprendersi il podio sfumato proprio in occasione di questo slalom di Adelboden.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI ADELBODEN

La diretta della prima manche dello slalom di Adelboden avrà inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky, ma la seconda manche sarà trasmessa anche da Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

In vista della gara di quest’oggi in Svizzera, chiaramente non possiamo non citare un gigante della disciplina ovvero Marcel Hirscher, di certo il protagonista più atteso in questo slalom di Adelboden. L’austriaco è apparso in ottima forma, come pure i suoi rivali, quest’anno davvero temibili. Ecco infatti che dopo un lungo periodo da dominatore assoluto, quest’anno in Coppa del Mondo è decisamente aumentata la concorrenza sullo sciatore di Annaberg im Lammertal. Dai connazionali come Marco Schwarz, Manuel Feller e Michael Matt, fino agli svizzeri Yule e Meillard, senza sottovalutare le potenzialità di Pinturault, messosi nella prova di Zagabria, con Myhrer e Kristffersen: il panorama di potenziali vincitori oggi è ampio. Va però ricordato che proprio Hirscher è qui campione in carica: di certo la voglia dell’austriaco di fre bene è davvero tanta. Non son attesi purtroppo come protagonisti assoluti della gara di Slalom di Adelbond gli azzurri: lo squadrone italiano infatti è stato costretto a lasciare il passo ad altri nomi nella specialità, ma di fatto vi è sempre l’obbiettivo di fare bene. Oggi in svizzera al cancelletto non dovrebbero mancare Manfred Moelgg e Stefano Gross, oltre che i giovani Vinatzer e Maurberger.



