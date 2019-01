Video/ Bologna Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia)

Si chiude con il video di Bologna Juventus il sabato della Coppa Italia: nel match giocato al Renato Dall’Ara tra i rossoblu e i bianconeri, la vecchia signora vince due zero al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Infatti non è mai stato in discussione il risultato tra Bologna e Juventus, nonostante gli ospiti fossero scesi in campo con una formazione rimaneggiata. Gli uomini di Inzaghi puntavano a ritrovare fiducia ed entusiasmo dopo una prima parte di campionato deludente, la Juventus a ritrovare il giusto smalto in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan. Alla fine è arrivato un 2-0 che ha dato buone conferme e indicazioni a mister Allegri, mentre Inzaghi dovrà fare profonde riflessioni per risollevare la sua squadra in campionato. La Juventus ha creato diverse occasioni soprattutto nel primo tempo, trovando la rete del vantaggio al nono con Bernardeschi. Da Costa complice con un’uscita disastrosa sull’uno a zero della Juventus, mentre nella ripresa non può nulla quando Kean firma il raddoppio. La casella dei tiri in porta del Bologna resta invece sgombra, ad eccezione di un tentativo di Dijks finito oltre la linea di fondo. A livello disciplinafre non si sono registrati episodi particolarmente controversi, sebbene Bologna Juventus sia stata una partita vera, con tanta intensità e qualche ammonizione estratta dal direttore di gara per gioco scorretto. Per quanto riguarda il pubblico, al di là della contestazione da parte dei tifosi del Bologna, va segnalata una grande affluenza al Dall’Ara per la sfida contro la Juventus.

LE DICHIARAZIONI DEI MISTER

Al termine della partita il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così commentato la vittoria ottenuta a Bologna in Coppa Italia. “Sono soddisfatto per quello che hanno fatto i giocatori sul campo, per il passaggio del turno, non era facile dopo una sosta abbastanza lunga. Dopo l’1-0 abbiamo avuto diverse occasioni per il raddoppio, poi nel secondo tempo l’approccio è stato subito buono, dopo un momento di rilassamento”. Risposte molto convincenti da parte di alcuni giocatori meno utilizzati: “Kean i goal li sa fare, si vede anche nei movimenti che fa sui cross. E’ giovane, deve crescere, ma ha fatto una bella partita. Stesso discorso per Spinazzola, che era anche al rientro dopo tanto tempo. Bernardeschi? Ha ripreso una bella condizione fisica e mentale, in questo momento c’è fuori Mandzukic, quindi lui e Douglas Costa saranno importanti. Benatia ha avuto un’infiammazione al pube, salterà al Supercoppa”.

Ecco invece le parole di mister Inzaghi per il Bologna ai microfoni di Rai Sport: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi perdere con altre situazioni, siamo rimasti in partita. Dovevamo fare qualcosa di meglio in alcune ripartenze, ma la nostra finale sarà contro la Spal. Oggi ci speravamo, ma era difficile”.

