Video/ Lazio Novara (4-1): highlights e gol della partita. Show dei biancocelesti (ottavi Coppa Italia)

Tutto facile per la Lazio contro il Novara. Nel match giocatosi ieri pomeriggio allo stadio Olimpico, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la compagine allenata da Simone Inzaghi asfalta i piemontesi con il risultato di 4 reti a uno in proprio favore. Troppo alta la differenza di tasso tecnico fra le due formazioni, con i biancocelesti tra l’altro in campo con la formazione tipo, con davanti il tridente delle meraviglie composto da Ciro Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Novaresi che si accontentano del gol della bandiera su rigore, e che lasciano comunque la manifestazione a testa alta. Una gara che ha regalato grande spettacolo sul campo, ben meno sugli spalti, visto che alla mezz’ora del primo tempo sono partiti dalla Curva Nord dei cori antisemiti e razzisti, nonché imprecazioni nei confronti della polizia. Presi di mira anche i rivali giallorossi con “Giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa”. Il video con gli highlights di Lazio-Novara lo trovate in basso.



LAZIO-NOVARA 4-1: IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS

Ma torniamo al match, decisamente più interessante. Come detto, la sfida di ieri è stata una gara a senso unico, con la squadra di Inzaghi che è andata negli spogliatoi per il classico the caldo fra il primo e il secondo tempo, già sul risultato di 4 reti a zero in proprio favore. Il valzer del gol comincia al 12esimo minuto di gioco e porta la firma di Luis Alberto, che dopo essere stato servito da Immobile, “fa fuori” Cinaglia e Ronaldo e batte il portiere avversario con un preciso diagonale. Come nel 2018, il primo gol dell’anno porta la firma del trequartista spagnolo. Lazio scatenata, e pochi minuti dopo colpisce un palo con Milinkovic-Savic. E’ il preludio al secondo gol che arriva al 20esimo: calcio di rigore di Immobile, con il partenopeo che sbaglia il tiro dal dischetto ma ribadisce in rete sulla successiva respinta. Al 35esimo è ancora Immobile a fare male al Novara: bella palla di Lukaku dalla sinistra, e tocco sotto rete dell’attaccante. Il quarto gol laziale arriva al 48esimo, grazie ad una splendida punizione di Milinkovic-Savic. La ripresa inizia subito con un calcio di rigore concesso al Novara per fallo di mano di Luiz Felipe: dagli 11 metri si presenta Eusepi che non sbaglia. La seconda frazione di gioco vede una Lazio sempre padrona del campo, anche se conscia di avere già in tasca il risultato. Non succede quasi più nulla fino al fischio finale: capitolini ai quarti. Di seguito il video con gli highlights di Lazio-Novara

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-NOVARA

© RIPRODUZIONE RISERVATA