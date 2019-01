Australian Open 2019/ Diretta Fognini Munar, Giorgi Jakupovic streaming video e tv, orario dei match (tennis)

Nuovo appuntamento con gli Australian Open 2019: la seconda giornata del torneo di tennis dello Slam prende il via alla 1:00 della notte italiana tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio, quando a Melbourne saranno già le 11:00. Giorno ricco di incontri da non perdere: avremo quattro italiani in campo ma anche il numero 1 Atp Novak Djokovic, che inizia la sua rincorsa al quindicesimo Major giocando contro il qualificato statunitense Mitchell Krueger. In più, Alexander Zverev chiamato a fare il salto di qualità negli Slam: sarà Aljaz Bedene l’avversario del giovane tedesco. Piatto dunque davvero abbondante, anche in campo femminile dove avremo l’esordio di Simona Halep (primo turno tosto contro Kaia Kanepi) che, avendo finalmente spezzato l’incantesimo dei Major, può davvero sbancare il Melbourne Park e vincere gli Australian Open 2019; giocherà anche la campionessa degli Us Open Naomi Osaka – sfiderà Magda Linette – poi Venus Williams impegnata contro la testa di serie numero 25 Mihaela Buzarnescu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport e Eurosport 2: sono questi due canali infatti a trasmettere le principali partite del torneo, dedicandosi soprattutto ai campi più importanti. Per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: GLI ITALIANI IN CAMPO

Come detto nel presentare la diretta degli Australian Open 2019, ci sono davvero tanti match trattandosi del primo turno; una rapida scorsa agli appuntamenti degli italiani ci dice che Fabio Fognini, entrato nel torneo con la testa di serie numero 12, giocherà per primo sulla 1573 Arena e non è stato fortunato nel sorteggio, perchè ha pescato lo spagnolo Jaume Munar che è in rapida ascesa e ha fatto molto bene alla Atp NextGen che si è giocata lo scorso ottobre alla Fiera di Rho. Il cammino del sanremese potrebbe però essere non troppo ostico: agli ottavi se la vedrebbe con Kei Nishikori che in questo momento è avversario battibile. Avremo poi Marco Cecchinato (terzo match sul campo numero 5), che dopo la semifinale al Roland Garros ha faticato a tenere il livello ma è rimasto comunque in alto: numero 17 del seeding, il palermitano sfiderà Filip Krajinovic e poi potrebbe avere l’incrocio con Borna Coric al terzo turno. Per Luca Vanni, uscito dalle qualificazioni, l’ostacolo al primo turno è l’insidioso Pablo Carreno Busta, semifinalista agli Us Open nel 2017: per il toscano secondo match sul campo numero 10 (attenzione al primo: gioca la giovanissima russa Anastasia Potapova, già campionessa a Wimbledon juniores), possibile derby con Fognini al terzo turno. Infine Camila Giorgi: per la maceratese terza partita sul campo numero 7, la sua avversaria sarà la serba Dalila Jakupovic che occupa l’ottantaduesima posizione mondiale. Ci aspettiamo che Camila superi l’ostacolo senza troppi patemi; eventualmente le minacce seguenti sarebbero Karolina Pliskova (terzo turno) e Daria Kasatkina (ottavi), ma ci sarà tempo per pensare alle prossime avversarie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA