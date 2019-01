Calciomercato Milan/ Ultime notizie: Piatek o Morata, i rossoneri stringono per l’attaccante

Il calciomercato Milan lancia l’assalto a Krzysztof Piatek: i rossoneri cercano un attaccante perchè sembra ormai chiaro che Gonzalo Higuain sia destinato al Chelsea, avendo il Pipita deciso di voler rispondere alla chiamata di Maurizio Sarri. Aspettando che i Blues si convincano a mettere sotto contratto l’argentino, il Milan vuole sfruttare gli ottimi rapporti con il Genoa e provare a mettere sotto contratto il vice cannoniere della nostra Serie A: 13 gol per uno straordinario Piatek nel girone di andata, convincere il Grifone non sarà semplice anche perchè Enrico Preziosi aveva detto, non troppo tempo fa, che il polacco sarebbe rimasto fino a giugno. Per condurre in porto l’operazione i rossoneri metterebbero sul piatto, come riporta La Repubblica, un cospicuo gruzzolo più Diego Laxalt, che la squadra ligure riaccoglierebbe volentieri; tuttavia Piatek viene valutato 60 milioni di euro e, come detto, il Genoa non ha intenzione di lasciar partire il suo bomber con sei mesi di anticipo. In più sul numero 9 rossoblu è forte l’interesse di altre squadre: vedremo allora in che modo Leonardo deciderà di comportarsi.

CALCIOMERCATO MILAN: SI LAVORA PER MORATA

Avendo detto di Krzysztof Piatek, sappiamo che il calciomercato Milan sta lavorando per mettere a disposizione di Gennaro Gattuso un attaccante: la pista che conduce al polacco del Genoa è al momento di difficile percorribilità perchè il Grifone vuole confermare il suo bomber fino al termine della stagione. Dunque, Il Giornale rilancia l’interesse rossonero per Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo, che ha giocato due stagioni nella Juventus, era una possibilità per la scorsa estate ma poi aveva scelto di rimanere al Chelsea, e così il Milan aveva chiuso l’operazione Higuain-Caldara-Bonucci con i bianconeri. Adesso che il Pipita è destinato a volare a Stamford Bridge, il nome di Morata torna calda: non è un mistero che l’ex juventino non si trovi benissimo al Chelsea e veda molto bene un ritorno nella nostra Serie A. Su queste basi il Milan ci prova: prima bisognerà chiudere la cessione di Higuain, poi eventualmente battere la concorrenza di due big spagnole come Siviglia e Atletico Madrid, con gli andalusi fortemente interessati allo spagnolo che sarebbe l’ideale sostituto di Luis Muriel, il colombiano che giusto domenica ha esordito in Coppa Italia con la maglia della Fiorentina.

