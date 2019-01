Calciomercato Roma/ Ultime notizie: per la mediana piace Schneiderlin, che non trova spazio nell’Everton

Uno dei nomi nuovi per il calciomercato Roma è quello di un centrocampista francese: Morgan Schneiderlin, 29 anni, gioca nell’Everton e secondo il Daily Mail la società giallorossa lo avrebbe adocchiato per provare a sistemare i conti a centrocampo, dove l’infortunio di Daniele De Rossi ha accorciato la coperta. Al momento la carriera di Schneiderlin appare in calo: nel 2015 era arrivato al Manchester United forte anche dell’esordio in nazionale (con i Bleus ha collezionato 15 presenze), ma con i Red Devils non ha mai convinto tanto da lasciare un anno e mezzo più tardi, per trasferirsi all’Everton. Attualmente ha messo insieme appena 7 presenze in Premier League, giocando due volte in Carabao Cup: inevitabile dunque che il transalpino chieda maggiore spazio e una squadra che possa dargli fiducia. Il calciomercato di gennaio potrebbe già essere l’ideale finestra per acquistarlo: il suo contratto scade nel 2021 ma l’Everton potrebbe avere interesse a fare cassa per poi eventualmente destinare il tesoretto ad altri acquisti (adesso o a luglio), dunque l’operazione potrebbe andare in porto anche con un prestito che preveda un diritto di riscatto. Sono giorni caldi per il calciomercato Roma: vedremo se questo interesse per Scheiderlin si trasformerà in una trattativa concreta portata avanti dal direttore sportivo giallorosso.

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU SARR

Nuovo nome per l’attacco giallorosso: il calciomercato Roma continua a rimanere vigile mentre la squadra prepara la partita di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Sempre rivolto con estrema attenzione ai giovani, Monchi avrebbe messo nel mirino Ismaila Sarr: si tratta di un ventenne senegalese che gioca nel Rennes, prevalentemente come esterno sinistro in un tridente ma capace anche di agire sull’altra corsia o, all’occorrenza, di fare la prima punta tattica. Acquistato nel 2017 dal Metz, il classe ’98 in questa stagione sta vivendo la sua consacrazione ad alti livelli: in 26 partite stagionali ha segnato 9 gol distribuendo anche 6 assist, e si è reso particolarmente efficace in Europa League con 3 reti, ad una media di una ogni 138 minuti. La Roma dunque va alla ricerca di laterali d’attacco che possano ampliare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco; per Sarr però il Rennes, come riporta La Gazzetta dello Sport, chiede almeno 20 milioni di euro e per questo motivo non sarà affatto semplice acquistarlo. Possibile comunque che i giallorossi ritardino l’operazione al calciomercato estivo.

