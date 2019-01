Diretta Cagliari Atalanta/ Streaming video Rai: nerazzurri favoriti in Sardegna (ottavi Coppa Italia)

Cagliari Atalanta, diretta dall’arbitro Marco Piccinini, si gioca oggi pomeriggio lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 17.30 per gli ottavi di finale della Coppa Italia, che vedrà l’Atalanta fare il proprio debutto nella competizione essendo una delle otto teste di serie che entrano in scena appunto agli ottavi in virtù dell’ottimo piazzamento dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini nello scorso campionato. Cagliari Atalanta sarà invece già il terzo impegno per i rossoblù di Rolando Maran in questa Coppa Italia, che ora ci propone una sfida intrigante tra due formazioni di Serie A, con l’Atalanta magari leggermente favorita sulla carta ma il Cagliari che potrà rispondere anche grazie al fattore campo, ricordando che di recente i sardi sono stati una sorta di bestia nera per la Dea bergamasca. Doveroso fare anche un accenno al regolamento di Coppa Italia: si tratta di una sfida in gara secca, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente poi con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà per i quarti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Atalanta in diretta tv sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali Rai, che garantiscono la massima partita alla Coppa Italia. Nello specifico, per la partita di oggi alla Sardegna Arena l’appuntamento sarà su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. In alternativa sarà possibile pure utilizzare la diretta streaming video gratuita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA

Parlando delle probabili formazioni di Cagliari Atalanta, è chiaro che stiamo parlando di una sfida particolare: in Coppa Italia è normale fare turnover, in più questa volta parliamo della prima partita dopo due settimane di pausa, dunque molto dipenderà anche dalla condizione di forma degli uomini di Rolando Maran e Gian Piero Gasperini, che d’altro canto potrebbero limitare il turnover rispetto a un classico turno di Coppa a metà settimana. Per quanto riguarda il Cagliari, possiamo comunque disegnare un 4-3-1-2 con Cragno in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Srna a destra, Ceppitelli e Pisacane centrali, Padoin a sinistra; a centrocampo ecco Barella, al centro di tante trattative, insieme a Bradaric e Ionita, mentre sulla trequarti potrebbe agire il volto nuovo Birsa alle spalle della coppia d’attacco con Farias e Pavoletti. La risposta dell’Atalanta potrebbe concretizzarsi in un 3-4-1-2 con Berisha tra i pali; davanti a lui retroguardia a tre con Toloi, Palomino e Mancini; a centrocampo da destra a sinistra il quartetto con Hateboer, Freuler, De Roon e Gosens, infine grande qualità in attacco con Ilicic alle spalle di Gomez e Zapata, l’uomo del mese a dicembre.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Cagliari Atalanta, che sulla carta sembra nettamente in favore dei nerazzurri nonostante si giochi alla Sardegna Arena. Le quote Snai ci dicono dunque che il segno 2 infatti pagherebbe appena 1,90 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno X è pari a quella per il segno 1, dal momento che sia una vittoria casalinga da parte del Cagliari sia un pareggio varrebbero entrambi 3,75 volte la posta in palio alla Sardegna Arena.



