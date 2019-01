Diretta Roma Entella/ Streaming video Rai: liguri a caccia dell’impresa all’Olimpico (ottavi Coppa Italia)

Roma Entella, diretta dall’arbitro Aleandro Di Paolo, si gioca questa sera lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 21.00 per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Sfida particolare allo stadio Olimpico questo match Roma Entella, che vedrà i giallorossi fare il proprio debutto nella competizione essendo una delle otto teste di serie che entrano in scena appunto agli ottavi in virtù del piazzamento nello scorso campionato. Roma Entella vede logicamente favoriti i giallorossi di Eusebio Di Francesco, dal momento che di fronte avranno i liguri, formazione di Serie C che andrà dunque a caccia di un’impresa da ricordare, che entrerebbe di diritto nelle pagine più gloriose della squadra di Chiavari ma farebbe scattare l’allarme in casa Roma, dove in questa stagione di alti e bassi ce ne sono già stati troppi. Doveroso fare anche un accenno al regolamento di Coppa Italia: si tratta di una sfida in gara secca, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente poi con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà per i quarti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Entella in diretta tv sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali Rai, che garantiscono la massima partita alla Coppa Italia. Nello specifico, per la partita di oggi allo stadio Olimpico l’appuntamento sarà su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. In alternativa sarà possibile pure utilizzare la diretta streaming video gratuita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ENTELLA

Parlando delle probabili formazioni di Roma Entella, diciamo che i liguri dovrebbero presentarsi all’Olimpico con il loro assetto migliore per onorare l’impegno, ma anche la Roma dovrebbe accantonare in gran parte il turnover, sia perché la Coppa Italia è un obiettivo sia perché si arriva da due settimane di sosta. Per Eusebio Di Francesco dunque disegniamo un 4-2-3-1 con Mirante in porta; Florenzi terzino destro, Fazio e Juan Jesus difensori centrali, Luca Pellegrini per completare la difesa a quattro; in mediana Lorenzo Pellegrini e Cristante; sulla trequarti ecco invece Kluivert, Zaniolo e Perotti in appoggio al centravanti, che potrebbe anche essere Dzeko. Passando ora all’Entella, ecco che mister Roberto Boscaglia potrebbe proporre il modulo 4-3-1-2 con Massolo in porta; difesa a quattro con Belli, Pellizzer, Baroni e Germoni da destra a sinistra; a centrocampo un terzetto con Icardi, Paolucci ed Eramo probabili titolari; infine Ardizzone trequartista alle spalle dei due attaccanti, Caturano e Mota Carvalho.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Roma Entella, che naturalmente appare a senso unico in favore dei padroni di casa giallorossi. Le quote Snai ci dicono dunque che il segno 1 infatti pagherebbe appena 1,17 volte la posta in palio ed è dunque dato praticamente per certo, mentre la quota per il segno X arriverà già a 8,00 volte la posta in palio. Infine, se credete in un colpaccio della Virtus Entella all’Olimpico, dovrete puntare naturalmente sul segno 2 e questo coraggioso azzardo vi potrebbe ripagare la bellezza di 14,00 volte la posta in palio in caso di un’affermazione dei liguri a Roma.