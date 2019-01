Fiorentina Napoli Primavera/ Streaming video e diretta tv: i viola lanciano l’assalto alla vetta

Fiorentina Napoli Primavera verrà diretta dal signor Nicolò Marini, e rappresenta il posticipo nella quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019: si gioca infatti alle ore 14:30 di lunedì 14 gennaio. Dopo una sosta di tre settimane le due squadre tornano in campo per il penultimo turno nel girone di andata: si tratta di una sfida diretta per i playoff, anche se in questo momento entrambe li giocherebbero. Terza in classifica, la Fiorentina va a caccia dei primi due posti che le garantirebbero l’accesso diretto alla fase finale del campionato; tuttavia arriva da una pareggio raccolto a Palermo e dunque cerca riscatto, anche perché nell’ultima sfida di cartello era arrivata una deludente sconfitta sul campo della Juventus. Il Napoli è sesto, con gli stessi punti dei rosanero: il campionato dei partenopei fino a questo punto è decisamente migliore di quello dello scorso anno, ma la squadra non vince da tre giornate e, dopo il grande colpo in casa dell’Inter, ha perso a domicilio contro l’Atalanta pareggiando le ultime due partite. Ora possiamo andare a vedere quali sono le probabili formazioni nella diretta di Fiorentina Napoli Primavera, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Napoli Primavera è prevista su Sportitalia: il canale 60 del vostro televisore vi terrà come sempre compagnia con questa partita di campionato, che potrete seguire anche tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, grazie al servizio di diretta streaming video che viene garantito dalla stessa emittente attraverso il suo sito internet, all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA

Studiando le probabili formazioni di Fiorentina Napoli Primavera, scopriamo che i viola di Emiliano Bigica dovrebbero giocare con il consueto 4-2-3-1: davanti al portiere Ghidotti si dispongono Gillekens e Antzoulas, mentre i terzini saranno Ferrarini e Simonti che può lasciare il posto a Ponsi. A centrocampo la consueta linea mediana di protezione, diretta da capitan Lakti che avrà come suo partner uno tra Hanuljak (favorito) e Fiorini; Montiel, che possiamo considerare il leader tecnico dei viola, avrà libertà di movimenti partendo però dal centro della trequarti, con Koffi e Sottil che agiranno in qualità di esterni offensivi. Bello il ballottaggio per la maglia di prima punta: Maganjic, titolare appena prima di Natale, deve guardarsi dalla concorrenza di Salvatore Longo. Modulo invece con difesa a tre per il Napoli di Roberto Baronio: Zanoli, Giuseppe Esposito e Manzi giocano a protezione di Idasiak, con Mezzoni e Zedadka che avanzano il loro raggio d’azione sulla linea di centrocampo , affiancando Mamas e Lovisa che sono favoriti su Micillo per comandare il reparto. Gaetano, di cui si parla molto bene anche all’estero, sarà come sempre il trequartista a supporto dei due attaccanti: qui l’allenatore deve ancora decidere chi giocherà, con Palmieri e Sgarbi che hanno un passo di vantaggio ma la coppia formata da Negro e Saporetti che ha più di un argomento per provare a prendersi la maglia.



