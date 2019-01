Probabili formazioni/ Roma Entella: quote, i due Pellegrini saranno entrambi titolari? (Coppa Italia)

Roma Entella si giocherà alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Olimpico per dare vita ad un ottavo di Coppa Italia che sulla carta non dovrebbe avere storia, vista la differenza di valore tra le formazioni di Roma ed Entella: da una parte una squadra tra le più forti del calcio italiano, ancora in corsa pure in Champions League, dall’altra i liguri che militano in Serie C, pur riconoscendo che la Virtus Entella sia senza dubbio una delle migliori formazioni del campionato di terza serie. Assisteremo dunque a una partita senza storia oppure i liguri sapranno mettere il bastone fra le ruote alla Roma di Eusebio Di Francesco? In attesa di scoprirlo sul campo, andiamo a leggere tutte le notizie circa le probabili formazioni di Roma Entella a poche ore dal fischio d’inizio della partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Roma Entella, che naturalmente vede i padroni di casa giallorossi largamente favoriti. Le quote Snai ci dicono che il segno 1 per la vittoria casalinga della Roma pagherebbe appena 1,17 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno X arriverà a 8,00 volte la posta in palio. Infine, in caso di un colpaccio della Virtus Entella all’Olimpico, dovrete puntare naturalmente sul segno 2 che vi potrebbe ripagare ben 14,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ENTELLA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Come detto prima per le probabili formazioni di Roma Entella, fra i giallorossi potrebbe esserci un mix di seconde linee e titolari, per verificare il loro stato di forma e anche perché la Coppa Italia è un obiettivo da non trascurare. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 Di Francesco potrebbe regalarci qualche sorpresa, ma non troppe: sarà Mirante a collocarsi tra i pali, ma in attacco non è da escludere Dzeko come centravanti titolare. Tornando alla difesa della Roma, è assai probabile che Florenzi e Luca Pellegrini possano essere i due terzini titolari, mentre toccherà ai due centrali Fazio e Juan Jesus completare il reparto. In mediana, visto che Nzonzi è out per infortunio al piede, ecco la coppa con il rientrante Lorenzo Pellegrini e Cristante. Sulla trequarti non mancherà il giovane Zaniolo, tra l’altro ex del match. Per quanto riguarda il resto dell’attacco, come detto Dzeko potrebbe fare da prima punta, con Perotti e Kluivert favoriti per indossare le due maglie da titolari come esterni offensivi.

LE SCELTE DI BOSCAGLIA

Per Boscaglia ovviamente saranno solo titolari in campo: il club ligure punta a fare una bella figura all’Olimpico dopo avere già eliminato il Genoa, e il tecnico punterà sui suoi nomi di maggiore spicco. Confermando il 4-3-1-2 come modulo di partenza ecco che non mancherà Massolo tra i pali: in difesa al centro vedremo Pellizzier e Baroni, mentre toccherà a Belli a destra e Germoni a sinistra agire come terzini a completare la retroguardia. Per la formazione biancoceleste poi il punto di riferimento al centro è Paolucci, che si collocherà in cabina di regia: con lui dal primo minuto ci saranno Eramo e Simone Icardi come mezzali a completare la mediana. Maglie confermate anche per l’attacco della Virtus Entella: Caturano e Mota Carvalho saranno i due attaccanti della squadra di Chiavari, serviti sulla trequarti da Ardizzone, che agirà alle loro spalle.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Jesus, 3 Lu. Pellegrini; 7 Lo. Pellegrini, 4 Cristante; 34 Kluivert, 22 Zaniolo, 8 Perotti; 9 Dzeko. All. Di Francesco.

ENTELLA (4-3-1-2): 12 Massolo; 4 Belli, 15 Pellizzer, 19 Baroni, 30 Germoni; 16 Icardi, 23 Paolucci, 27 Eramo; 17 Ardizzone; 9 Caturano, 7 Mota. All. Boscaglia.



