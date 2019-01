Pronostici Coppa Italia/ Le quote e le scommesse: Cagliari-Atalanta e Roma-Entella (oggi 14 gennaio 2019)

Ultimo appuntamento per il tabellone degli ottavi di Coppa Italia: ecco quindi i pronostici fissati dalla nostre redazione per questo ultimi incontri previsti nel tabellone del torneo. Se nei giorni scorsi il programma delle partite si è rivelato davvero fitto per questo lunedì 14 gennaio 2019, gli appassionati potranno assistere ad appena due partite: andiamo quindi a vedere quali sono prima di esaminare quote, scommesse e pronostici di Coppa Italia. Ecco quindi che il primo incontro non avrà inizio prima delle ore 17.30: a quell’ora quindi si udirà il fischio d’inizio alla Sardegna Arena per Cagliari-Atalanta. L’ultimo verdetto atteso per la Coppa Italia sarà poi la partita tra Roma e Entella: la sfida è stata messa in programma alle ore 21.00, naturalmente in campo all’Olimpico. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio che cose possono dirci i pronostici di Coppa Italia fissati dalla nostre redazione.

PRONOSTICO CAGLIARI ATALANTA

Benché la squadra sarda rimanga una compagine davvero pericolosa specie di fronte al proprio pubblico, la Dea questa sera non dovrebbe temere troppo. Non va ii dimenticato anche lo splendido stato di forma degli stessi nerazzurri, che prima della sosta hanno battuto con il risultato di 6-2 il Sassuolo di De Zerbi in Serie A. Il grande riposo però non avrà di sicuro fatto male ai rossoblu, che quindi combatteranno con particolare energia per trovare il passaggio del turno.

PRONOSTICO ROMA ENTELLA

Benché certo il valore della squadra biancoceleste sia grande, la differenza con la Roma rimane difficilmente colmabile a questo punto del tabellone di Coppa Italia. Pur ricordando che la Virtus è stata in grado di battere (anche solo ai calci di rigore) il Genoa, la squadra giallorossa rimane la grande favorita della serata. La formazione di coach Boscaglia chiaramente farà di tutto per rendere il successo dei capitolini ben complicato: Di Francesco però ha sicuramente il favore del pronostico questa sera



