Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli ottavi (oggi 14 gennaio)

Oggi si completerà il quadro dei risultati di Coppa Italia per quanto riguarda gli ottavi di finale, che nelle prossime ore ci proporranno le ultime due partite in programma. Ricordiamo allora subito che è in calendario alle ore 17.30 il fischio d’inizio per Cagliari Atalanta, mentre l’appuntamento sarà alle ore 21.00 per Roma Entella, dunque alla Sardegna Arena sarà una sfida tra squadre di Serie A mentre all’Olimpico avremo la sfida forse impossibile della Virtus Entella (squadra di Serie C) ai giallorossi. Ricordiamo anche il regolamento: gli ottavi di finale, come quasi tutti i turni di Coppa Italia (l’unica eccezione sono le semifinali), si disputano con la formula della gara secca, dunque in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità anche con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà ai quarti di finale, che saranno invece in programma negli ultimi giorni di questo mese di gennaio, con un tabellone già definito sino alla finale del 15 maggio.

RISULTATI COPPA ITALIA: SI COMPLETANO GLI OTTAVI DI FINALE

I risultati di Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale acquisiscono più interesse perché in questo turno entrano in scena, come da tradizione ormai consolidata, le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, che sono appunto le otto teste di serie di Coppa Italia esentate dai turni precedenti. Nelle partite giocate fra sabato e domenica nessuna delle big ha deluso le attese: dalla Lazio al Milan, dalla Juventus all’Inter fino al Napoli, la Coppa Italia spostata sul palcoscenico di un weekend come se fosse il campionato ha funzionato, anche perché il turnover rispetto al solito è stato drasticamente ridotto e per le piccole le sfide sono risultate troppo difficili, con equilibrio solo nelle partite come Sampdoria Milan e Torino Fiorentina, che proponevano un livello simile per entrambe le squadre. Cagliari Atalanta potrebbe seguire questo esempio, mentre in Roma Entella vedremo se anche i giallorossi avranno vita facile o se la squadra di Chiavari saprà firmare l’impresa. Le due partite al lunedì sera forse avranno meno richiamo per via di orari e giorno feriale, ma in generale possiamo dire che gli ottavi di Coppa Italia nel weekend sono stati un successo, anche perché dopo le due settimane di sosta c’era in tutti grande voglia di tornare a pensare al calcio giocato.

RISULTATI OTTAVI COPPA ITALIA 2018-2019

ore 17.30 Cagliari Atalanta

ore 21.00 Roma Entella



© RIPRODUZIONE RISERVATA