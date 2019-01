Video/ Torino Fiorentina (0-2): highlights e gol della partita (ottavi Coppa Italia)

Analizziamo il video di Torino Fiorentina 0-2: vittoria esterna per i viola che si qualificano ai quarti di Coppa Italia, al termine di una partita che, va detto, i granata avrebbero forse meritato non solo di mandare ai tempi supplementari ma addirittura di vincere subito. Il possesso palla non è tutto, ma in questo caso ci dice di un ottimo 59% a favore della squadra di casa; in più il Torino ha anche approcciato meglio dal punto di vista del controllo mentale sul match, costringendo la Fiorentina all’indietro. Tuttavia, ci sono anche motivi numerici per la vittoria della banda di Stefano Pioli: infatti i viola hanno tirato di più (9 volte contro 5) ma soprattutto in ben 6 occasioni hanno centrato lo specchio della porta. I granata invece non sono mai riusciti a chiamare Lafont alla parata, se non in una unica occasione: è successo quando Iago Falque ha sfruttato l’errore di Gerson ma si è fatto ipnotizzare dal portiere francese. A proposito dei singoli, i giocatori della Fiorentina sono stati parecchio fallosi: 20 le irregolarità commesse a fronte delle 7 granata, e infatti i viola hanno chiuso con ben quattro ammoniti (solo Ola Aina ha visto il cartellino giallo tra le fila del Torino). Benissimo Nicolas Nkoulou con 8 palle recuperate, e non è un caso che quando è uscito lui i padroni di casa hanno incassato due gol; Federico Chiesa ha deciso con una doppietta ma è anche il giocatore con più palle perse nella partita, ben 6.

VIDEO TORINO FIORENTINA: IL TABELLINO

TORINO FIORENTINA 0-2 (0-0)

Marcatori: 87’ F. Chiesa, 92’ F. Chiesa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (72’ Lyanco), Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli (78’ Lukic), Aina (89’ Berenguer); Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (88’ B. Dabo), Veretout, E. Fernandes; F. Chiesa, Muriel (64’ Gerson), Mirallas (52’ G. Simeone). Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Rosario Abisso

Ammoniti: Benassi (F), Milenkovic (F), Veretout (F), Ger. Pezzella (F), Aina (T)