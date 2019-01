Australian Open 2019/ Diretta Seppi Thompson, Federer Evans streaming video e tv, orario dei match (tennis)

La terza giornata degli Australian Open 2019, che prenderà il via alla 1:00 della mattina italiana di mercoledì 16 gennaio, è quella che ci introduce al secondo turno: le due metà basse dei tabelloni (maschile e femminile ovviamente) sono ricche di match interessantissimi, a partire dal fatto che gli italiani coinvolti saranno tre. Tra i big vedremo nuovamente in campo i due dominatori dell’epoca moderna: Roger Federer avrà nel britannico Daniel Evans il suo avversario, mentre Rafa Nadal sfiderà l’australiano Matthew Ebden. Entrambi hanno superato in carrozza il primo turno, così come Marin Cilic che affronterà ora Mackenzie McDonald; nel torneo femminile Angelique Kerber giocherà contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia mentre per la campionessa in carica Caroline Wozniacki ci sarà l’esperta Johanna Larsson, ma segnaliamo anche Maria Sharapova (6-0 6-0 due giorni fa) contro Rebecca Peterson (svedese in forte crescita) e la giovanissima Amanda Anisimova, impegnata in un match delicato contro Lesia Tsurenko. Siamo dunque quasi pronti a dare la parola alla diretta degli Australian Open 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport e Eurosport 2: sono questi due canali infatti a trasmettere le principali partite del torneo, dedicandosi soprattutto ai campi più importanti. Per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: GLI ITALIANI IN CAMPO

Abbiamo detto in precedenza che sono tre gli italiani impegnati in questa giornata degli Australian Open 2019: da questa parte del tabellone abbiamo perso il solo Matteo Berrettini, il cui impegno contro Stefanos Tsitsipas era davvero proibitivo. Gli altri hanno vinto in quattro set, la costante del primo turno: Andreas Seppi, reduce dalla finale di Sydney (persa contro Alex De Minaur) sfida adesso Jordan Thompson, australiano che occupa la posizione numero 72 nel ranking Atp ma che non va affatto sottovalutato, perchè è stato capace di far fuori una vecchia volpe come Feliciano Lopez (in tre set) e sarà spinto dal pubblico di casa. Thomas Fabbiano aveva forse l’impegno più abbordabile di tutti al primo turno: il pugliese prosegue la sua corsa agli Australian Open 2019 dovendosela vedere con Reilly Opelka. Il nostro tennista è stato fortunato: l’americano infatti ha fatto il colpo della vita eliminando il connazionale John Isner, che sarebbe partito strafavorito nel match di oggi. Infine abbiamo in campo Stefano Travaglia, che ha già superato i tre turni di qualificazione: l’ascolano, dopo il bel successo su Guido Andreozzi, vedrà alzarsi in maniera sensibile il grado di difficoltà visto che il suo avversario sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 19 del tabellone. Tutto sommato possiamo ancora sperare in un en plein, portando ben tre giocatori al terzo turno: vedremo se sarà così, per scoprirlo dobbiamo lasciare la parola ai campi blu degli Australian Open 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA