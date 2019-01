Dakar 2019/ Diretta streaming video e tv: orario e percorso (8^ tappa San Juan de Marcona-Pisco)

Oggi, martedì 15 gennaio, l’appuntamento con la diretta della Dakar 2019 sarà con l’ottava tappa San Juan de Marcona-Pisco, che misurerà per tutte le categorie in gara (auto, moto, camion e quad) 360 km di prova speciale per la classifica più altri 215 km di trasferimento. Un’altra giornata dunque molto impegnativa in questa Dakar 2019, più breve delle precedenti edizioni ma con tappe come sempre durissime. Il Rally Dakar è ormai di casa in Sudamerica ma quest’anno per la prima volta nella sua storia la Dakar si disputerà per intero in un solo Paese, cioè il Perù. Oggi la corsa tornerà a Pisco, dove già avevamo avuto l’arrivo della prima tappa e la partenza della seconda, lasciando San Juan de Marcona che era stata sede dell’arrivo della tappa di domenica e poi sia partenza sia arrivo ieri. Le città peruviane coinvolte in questa Dakar 2019 sono naturalmente grandi protagoniste, compresa la capitale Lima da dove il rally è partito e dove tornerà giovedì. Siamo infatti già alla terzultima tappa e la lotta per la vittoria si fa sempre più intensa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 8^ tappa della Dakar 2019, ricordiamo la copertura mediatica che pure quest’anno sarà riservata a questo storico rally, per la gioia di tutti gli appassionati. Non avremo una diretta tv completa che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù, come ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.35 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2019: PERCORSO 8^ TAPPA SAN JUAN DE MARCONA-PISCO

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare 360 km di prova speciale più 215 km di trasferimento. L’ottava tappa San Juan de Marcona-Pisco sarà in un certo senso il contrario della seconda tappa, che aveva infatti avuto la sede di partenza a Pisco per poi raggiungere San Juan de Marcona, stavolta sarà l’inverso. Ci troviamo lungo il percorso della Southern Panamericana Highway e San Juan de Marcona è una località nota per le sue belle ed ampie spiagge, che rendono affascinante il panorama costiero. I concorrenti però non potranno certo prendere l’autostrada e piuttosto dovranno fare attenzione alle maestose dune lungo la loro strada. Come detto, siamo già alla terzultima tappa della Dakar 2019, decisamente più breve del solito ma non per questo meno impegnativa: a questo punto della corsa, ogni imprevisto potrebbe diventare fatale e il margine d’errore è sempre più ridotto.



