Gigante Plan de Corones/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci femminile)

La Coppa del Mondo di sci femminile riparte oggi: ecco in diretta il gigante di Plan de Corones che riporta in Italia il Circo Bianco, per la precisione sulla pista Erta della località altoatesina che per la terza stagione consecutiva sarà il palcoscenico di un gigante di Coppa del Mondo. Le premesse per assistere a un grande spettacolo ci sono tutte: innanzitutto, si presenterà a Plan de Corones con il pettorale rosso di leader della classifica della Coppa di gigante la nostra Federica Brignone, che tra l’altro due anni fa vinse la prima edizione del gigante di Plan de Corones, mentre nella passata stagione fu terza. Il feeling tra Brignone e la pista Erta è dunque eccellente e si spera che anche le altre azzurre possano fare bene, a partire da Marta Bassino. La concorrenza sarà folta perché in gigante sono tante le campionesse che possono ambire alla vittoria, ma questo non farà altro che aumentare lo spettacolo. Andiamo allora a leggere subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Plan de Corones.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI PLAN DE CORONES

La prima manche del gigante di Plan de Corones avrà inizio alle ore 10.00, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà a partire dalle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Plan de Corones (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE PLAN DE CORONES: FAVORITE E AZZURRE

Il gigante di Plan de Corones sarà il quinto della stagione di Coppa del Mondo e, come abbiamo visto, ci arriva da leader della specialità la nostra Federica Brignone, che è stata seconda a Solden, ha ottenuto a Killington una fantastica vittoria e poi è stata quarta a Courchevel e sesta a Semmering, risultati comunque positivi su due piste dove in passato la Brignone aveva spesso avuto problemi, che le hanno consentito di rimanere al vertice della Coppa di specialità. Bisogna dunque sempre citare Fede fra le principali favorite quando si parla di gigante, anche se la concorrenza sarà ancora una volta molto nutrita. In Austria ad esempio ha vinto a sorpresa Petra Vlhova, che ha così dimostrato di essere competitiva ai massimi livelli anche in gigante, mentre a Courchevel si era imposta una certa Mikaela Shiffrin, che nella classifica di gigante è vicinissima all’azzurra, dunque rivale pericolosissima per la Coppetta di specialità che in questa stagione è un grande obiettivo per Federica Brignone. Le altre citazioni di spicco vanno doverosamente a due gigantiste sopraffine quali Tessa Worley e Viktoria Rebensburg, con la francese che è partita meglio (vittoria a Solden) ma la tedesca in crescita come confermano i secondi posti ottenuti sia a Courchevel sia a Semmering, ma una seria candidata al podio sarà anche la norvegese Ragnhild Mowinckel, mentre purtroppo per l’austriaca Stephanie Brunner la stagione è già finita a causa di un infortunio. Tornando alle azzurre, sarebbe fondamentale notare segnali di crescita da una Marta Bassino in questa stagione ancora lontana dalle migliori ma terza due anni fa a Plan de Corones, si spera poi in un risultato di valore anche da Francesca Marsaglia, mentre sarà assente Irene Curtoni, che non ha ancora risolto i problemi alla schiena che già l’avevano esclusa dallo slalom di Flachau.



