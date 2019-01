Probabili formazioni/ Juventus Milan: diretta tv, rossoneri senza Suso (Supercoppa Italiana)

Presentiamo le probabili formazioni di Juventus Milan: la Supercoppa Italiana 2019 si gioca a Jeddah, in Arabia Saudita, alle ore 18:30 italiane di mercoledì 16 gennaio. Per il quarto anno consecutivo la Juventus ci arriva avendo vinto scudetto e Coppa Italia; dunque la sua avversaria è la finalista di coppa, vale a dire quel Milan battuto 4-0 nell’ultimo atto allo stadio Olimpico. Ricordi negativi per i bianconeri, che nell’ultimo episodio (due stagioni orsono) avevano perso ai calci di rigore; entrambe reduci da un 2-0 esterno in Coppa Italia (i bianconeri a Bologna, i rossoneri sul campo della Sampdoria dopo i tempi supplementari), oggi si ritrovano per mettere le mani sul primo trofeo stagionale. Provando dunque ad analizzare quali siano dubbi e certezze nella mente dei due allenatori a poche ore dalla sfida, leggiamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Milan sarà trasmessa dalla televisione di stato, e sarà dunque un appuntamento per tutti: il canale è Rai Uno, disponibile anche in alta definizione e, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone grazie al servizio di diretta streaming video, garantito dall’emittente sul sito ufficiale www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per Juventus Milan, Massimiliano Allegri si affida al 4-3-1-2 di ordinanza: rispetto alla Coppa Italia cambierà quasi tutto, presumibilmente non il portiere (Szczesny) nè la coppia difensiva al centro della linea, vale a dire Bonucci e Chiellini con quest’ultimo in campo anche sabato sera per il problema di Benatia nella rifinitura. Poi De Sciglio, altro ex della partita, che giocherà a destra; dall’altra parte ci sarà Alex Sandro, Spinazzola ha dato ottime risposte nel suo esordio bianconero ma ha giocato 80 minuti che in pochi credevano potesse già avere nelle gambe. A centrocampo Pjanic sarà ovviamente il playmaker davanti alla difesa; insieme a lui ci saranno Bentancur e Matuidi, difficile invece vedere nuovamente un Khedira che appare comunque in ripresa. Davanti, bisogna valutare le condizioni di Mandzukic: il croato comunque dovrebbe farcela, e dunque farà coppia con Cristiano Ronaldo con Dybala che invece agirà in qualità di trequartista. L’alternativa è dare fiducia a Douglas Costa: sarebbe una sorta di albero di Natale con lui e la Joya schierati entrambi alle spalle del portoghese, libero comunque di svariare su tutto il fronte d’attacco.

I DUBBI DI GATTUSO

Gennaro Gattuso ha soprattutto il dubbio del modulo: con il 4-3-3 ha giocato sabato, ma con il 4-4-2 avrebbe maggiori alternative offensive dalla panchina. Volendo allora puntare su questo secondo modulo, Calabria e Ricardo Rodriguez sono preferiti a Conti e Laxalt come terzini di una difesa che, a protezione di Gigio Donnarumma, sarà completata dal solito Alessio Romagnoli e da Cristian Zapata, in vantaggio su Musacchio. A centrocampo dovrebbe dunque scalare Calhanoglu, impiegato come esterno a sinistra; con l’altro modulo il turco giocherebbe da mezzala con Bakayoko regista e Kessie sul centrodestra, invece con la mediana a quattro i due appena citati stringeranno al centro formando la consueta cerniera di fisico e quantità. A destra, Suso è squalificato: il principale indiziato per sostituirlo è Castillejo, a meno che Andrea Conti non trovi posto in questa zona; davanti, al momento è impossibile rinunciare a Cutrone e infatti il classe ’98 dovrebbe agire al fianco di Higuain, che per la seconda volta gioca una partita da ex contro la Juventus sperando che vada decisamente meglio di come era finita a San Siro, in campionato.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Benatia, Spinazzola, Khedira, Emre Can, Bernardeschi, Douglas Costa, Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Joao Cancelo, Barzagli, Cuadrado

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Abate, Musacchio, S. Simic, Laxalt, Bertolacci, José Mauri, Montolivo, Paquetà, Borini

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Lucas Biglia, Bonaventura



