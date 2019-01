Video/ Cagliari Atalanta (0-2): highlights e gol della partita (ottavi Coppa Italia)

Nel video di Cagliari Atalanta analizziamo la vittoria della Dea: alla Sardegna Arena finisce 0-2 grazie ai gol di Duvan Zapata e Pasalic, e la squadra di Gian Piero Gasperini si qualifica così ai quarti di Coppa Italia dove affronterà (a Bergamo) la Juventus. Un’Atalanta che, se guardiamo i numeri, ha dominato: con il solito gioco propositivo gli orobici hanno tenuto il pallone per il 52% del tempo ma a spiccare sono in particolare i 19 tiri, 11 dei quali nello specchio della porta con Cragno che è stato chiamato ad un grande lavoro. Non ha fatto malissimo il Cagliari (8 conclusioni, 5 nello specchio) cui è stato anche annullato un gol nel primo tempo (fuorigioco di Pavoletti), ma gli isolani nel momento di segnare non sono riusciti a essere incisivi sotto porta; Cagliari più falloso (18 falli contro 13) e Atalanta che ha anche colpito tre pali, pareggiando il numero dei corner (7) ed effettuando 323 passaggi. Tante le palle perse per la Dea, ben 53 contro le 32 degli avversari che hanno anche recuperato più palloni (30 contro 20); incredibile il fatto che i padroni di casa abbiano attaccato 26 volte su 47 dalla destra (con Darijo Srna), ma anche l’Atalanta ha prediletto questa corsia offensiva con 22 iniziative, e da una di queste è nato il primo gol di Zapata. A livello di tiri in porta, Ilicic ne ha provati 4; spicca per il Cagliari il nome del grande ex Simone Padoin, che ha avuto 3 conclusioni.

VIDEO CAGLIARI ATALANTA: IL TABELLINO

CAGLIARI-ATALANTA 0-2 (0-0)

Marcatori: 88’ D. Zapata, 93’ Pasalic

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini (76’ Bradaric), Barella; Joao Pedro, Ionita (77’ Birsa); Pavoletti (67’ Farias). Allenatore: Rolando Maran

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Ilicic, A. Gomez (90’ Pasalic); D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: Cigarini (C), Freuler (A), Faragò (C), Toloi (A), Djimsiti (A)





