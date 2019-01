Australian Open 2019/ Diretta Fognini Mayer, Giorgi Swiatek streaming video e tv, orario dei match (tennis)

Si apre una nuova giornata agli Australian Open 2019: a partire dalla 1:00 della mattina italiana di giovedì 17 gennaio assisteremo alle partite che completano il secondo turno nel torneo dello Slam. Sono impegnate le due metà alte dei due tabelloni: questo significa che vedremo all’opera Novak Djokovic, il numero 1 Atp che continua la rincorsa al quindicesimo Slam (con il quale staccherebbe Pete Sampras). Il serbo ha un avversario “nostalgico” in Jo-Wilfried Tsonga ma il 33enne francese, che lo ha battuto sei volte (una per walkover), tra cui un incredibile 6-2 6-2 a Toronto, è l’ombra di se stesso a causa dei tanti infortuni subiti in carriera. Tornerà a giocare anche Alexander Zverev che se la vedrà con Jeremy Chardy, mentre sarà interessante il match tra il diciannovenne Denis Shapovalov e il giapponese Taro Daniel, capace di far fuori un Thanasi Kokkinakis che non riesce a fare il salto di qualità. Nel tabellone femminile ci sono ancora le sorelle Williams: Serena affronta Eugenie Bouchard che un tempo è stata numero 7 al mondo e ha giocato tre semifinali Slam in sei mesi con finale a Wimbledon, mentre per Venus l’avversaria sarà Alizé Cornet. Occhio poi alle giovanissime Anastasia Potapova e Dayana Yastremska, finaliste a Wimbledon 2016: la russa – che aveva vinto – affronta Madison Keys, più agevole sulla carta il compito dell’ucraina che però dovrà battere Carla Suarez Navarro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport e Eurosport 2: sono questi due canali infatti a trasmettere le principali partite del torneo, dedicandosi soprattutto ai campi più importanti. Per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: GLI ITALIANI IN CAMPO

Nella quarta giornata degli Australian Open 2019 saranno appena due gli italiani in campo, con tanti rimpianti perchè sia Marco Cecchinato che Luca Vanni hanno perso da un vantaggio di due set a zero. Se l’aretino aveva già fatto tanto nel comandare su Pablo Carreno Busta, che poi ha inevitabilmente iniziato a giocare come sa, Cecchinato aveva in mano il match contro Filip Krajinovic ma ha pagato un terzo set lasciato per strada troppo facilmente, poi ha perso un tie break tiratissimo ed è caduto al quinto. Dunque nel tabellone maschile vedremo all’opera Fabio Fognini: la vittoria del sanremese su Jaume Munar (che si è ritirato al terzo, ma sotto 0-2) non è stata scontata perchè il giovane spagnolo era dato in forte crescita e avversario tosto per essere un primo turno. Fognini giocherà ora contro Leonardo Mayer, argentino che è un grande combattente ma che sul cemento perde qualcosa; al terzo turno potrebbe esserci lo stesso Carreno Busta, anche se forse l’azzurro spera che da questo match esca vincitore il sorprendente bielorusso Ilya Ivashka. Camila Giorgi torna in campo dopo la bella vittoria dell’esordio: la maceratese, testa di serie numero 27, sa che molto probabilmente al terzo turno incrocerà Karolina Pliskova con cui ha perso tre volte e vinto una sempre in match tirati, ma intanto la sua avversaria si chiama Iga Swiatek. Polacca di 17 anni, è una delle giovani che stanno provando a fare il salto di qualità. Intanto ha battuto Ana Bogdan, ma potrebbe pagare qualcosa in termini fisici perchè, arrivando dalle qualificazioni, quello di oggi sarà già il quinto incrocio nel giro di pochi giorni. E’ numero 177 Wta: la Giorgi parte ovviamente nettamente favorita, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare l’impegno.



