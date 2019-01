Diretta Italia Spagna Under 19/ Streaming video e tv: test importante per Guidi (amichevole)

Italia Spagna Under 19 ci attende in diretta dallo stadio Alberto Pinto di Caserta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 16 gennaio 2019, amichevole di ottimo livello per gli azzurrini contro la Spagna che è sempre avversario molto significativo. Riprende dunque con la prima uscita del nuovo anno 2019 il cammino della Nazionale Under 19 verso la Fase Élite delle qualificazioni ai Campionati europei di categoria, che l’anno scorso videro l’Italia Under 19 ottenere un eccellente secondo posto. A questi livelli però ogni anno si cambia ciclo e di conseguenza ogni stagione fa storia a sé e adesso già si pensa alla nuova edizione della competizione, che sarà disputata nel mese di luglio in Armenia. A marzo però ci sarà appunto la Fase Élite delle qualificazioni che decreterà le partecipanti agli Europei Under 19, dunque il lavoro del c.t. Federico Guidi è focalizzato sugli impegni di marzo, in vista dei quali l’odierna amichevole Italia Spagna Under 19 sarà sicuramente una tappa fondamentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Spagna Under 19 in diretta tv non sarà trasmessa da alcun canale televisivo e non sarà disponibile per l’amichevole di Caserta nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il principale punto di riferimento per avere informazioni sull’andamento del match sarà sicuramente la Figc, tramite il proprio sito Internet e i profili ufficiali sui social network.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA UNDER 19

Parlando delle scelte di formazione del commissario tecnico Federico Guidi verso l’amichevole Italia Spagna Under 19, possiamo notare che sono ben 22 i giocatori convocati in vista del match di Caserta, naturalmente perché non si pensa solo all’amichevole odierna, quanto piuttosto a preparare i prossimi impegni ufficiali. Oggi sicuramente ci sarà spazio per quanti più giocatori possibili, perché nella ripresa ci sarà senza dubbio un valzer di sostituzioni. I due portieri sono Marco Carnesecchi (Atalanta) e Alessandro Russo (Genoa). Quanto ai difensori, ecco Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Atalanta), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Francesco Mezzoni (Napoli), Nicholas Rizzo (Inter) e Moris Sportelli (Torino). A centrocampo i convocati di Guidi sono invece Nicolò De Angelis (Torino), Salvatore Esposito (Ravenna), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Marco Pompetti (Inter) e Manolo Portanova (Juventus). Infine i sei attaccanti, che sono Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Emanuel Vignato (Chievo).



