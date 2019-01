Diretta Juventus Milan/ Streaming video Rai: Allegri e Gattuso si contendono la Supercoppa Italiana a Gedda

Juventus Milan, diretta dall’arbitro Luca Banti, mette in palio la Supercoppa Italiana 2018, slittata però fino ad oggi, mercoledì 16 gennaio 2019. La partita si gioca alle ore 18.30 italiane (le 20.30 locali) presso lo stadio King Abdullah Sports City di Gedda, città dell’Arabia Saudita. Sede molto discussa ma che è stata infine confermata, dunque adesso è giunto il momento di pensare all’aspetto più strettamente sportivo di questa partita. Juventus Milan è sempre una sfida di grande fascino, a maggior ragione se c’è in palio un trofeo che sarà assegnato naturalmente in partita secca, dunque ricorrendo in caso di necessità a tempi supplementari e calci di rigore. La Juventus è la squadra campione d’Italia in carica e detiene anche la Coppa Italia; come sempre succede in questi casi, la Supercoppa Italiana si disputa fra i campioni di tutto e la finalista di Coppa Italia, che è il Milan, travolto lo scorso maggio con un perentorio 4-0 dai bianconeri. Oggi per i rossoneri sarà il momento del riscatto oppure continuerà il dominio assoluto sul calcio italiano degli uomini di Massimiliano Allegri?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA ITALIANA

Juventus Milan in diretta tv sarà visibile su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, perché la Tv di Stato detiene i diritti per trasmettere la Supercoppa Italiana, disponibile dunque in chiaro per tutti i tifosi e gli appassionati. Se invece non potrete mettervi davanti a un televisore, vi ricordiamo che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI DI JUVENTUS MILAN

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Nelle probabili formazioni della Supercoppa Italiana si può osservare che la Juventus recupera Cancelo, che dovrebbe essere schierato subito titolare da Massimiliano Allegri come terzino destro di una difesa composta anche da Bonucci, Chiellini e sulla corsia di sinistra Alex Sandro, oltre che dal portiere Szczesny. Non ci dovrebbero essere dubbi nemmeno a centrocampo, con Bentancur e Matuidi ai fianchi del regista Pjanic, mentre in attacco l’assenza forzata dell’infortunato Mandzukic porterà a un ballottaggio tra Douglas Costa e Bernardeschi per affiancare gli intoccabili Dybala e Cristiano Ronaldo. Nel Milan invece il problema principale è l’assenza dello squalificato Suso, dunque in avanti dovrebbero agire Higuain, Cutrone e uno tra Castillejo e Calhanoglu, con lo spagnolo forse favorito. Gennaro Gattuso in Coppa Italia contro la Sampdoria è stato ben impressionato da Paquetà, che dovrebbe dunque essere titolare nel terzetto di centrocampo con Kessie e Bakayoko. In difesa non ci attendiamo sorprese: Calabria terzino destro, Zapata e Romagnoli centrali e Rodriguez a sinistra per completare la retroguardia a quattro davanti a Gigio Donnarumma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Juventus Milan: la Supercoppa Italiana avrà nei bianconeri i favoriti d’obbligo secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che quota il segno 1 (Juventus formalmente in casa) ad appena 1,55 volte la posta in palio. Si sale poi a quota 3,85 in caso di pareggio e quindi di segno X, mentre se credete nelle possibilità del Milan di cogliere una vittoria di grande prestigio dovete giocare il segno 2 e se avrete ragione verrete ripagati ben 7,00 volte la posta in palio per la vostra intuizione.