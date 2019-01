Diretta Viterbese Reggina/ Streaming video e tv: le formazioni per il recupero al Rocchi (Serie C)

Viterbese Reggina, diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione Aia di Fermo, apre per queste due formazioni l’anno 2019 ponendo fine alla pausa invernale con qualche giorno d’anticipo. L’appuntamento con questo recupero del girone C di Serie C sarà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 16 gennaio, presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Ricordiamo infatti che Viterbese Reggina non si giocò alla terza giornata a causa del caos su forma e composizione dei campionati che coinvolse anche la Viterbese: quando poi i laziali sono tornati a giocare, il loro calendario si è fatto così fitto che una partita in programma a settembre è slittata sino alla metà di gennaio. Infatti uno sguardo alla classifica ci dice che la Viterbese ha disputato appena 12 partite, con un bilancio non eccezionale di 15 punti frutto di quattro vittorie (l’ultima il 30 dicembre contro la Sicula Leonzio), tre pareggi e cinque sconfitte; in questo momento la compagine laziale sarebbe in zona playout, ma va anche detto che con tanti recuperi ancora da affrontare i playoff non sono un’utopia. La Reggina – che aveva chiuso il 2018 con un pareggio contro il Trapani – invece ha raccolto 27 punti, ma ha anche disputato 18 partite: il bilancio è di otto vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, i calabresi fanno parte a pieno tutolo di quella zona playoff che la Viterbese vuole provare ad avvicinare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Viterbese Reggina l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE REGGINA

Non è facile parlare di probabili formazioni in vista di Viterbese Reggina. Le due squadre sono ferme da due settimane e mezza, di cui la prima di vacanza e poi una decina di giorni di lavoro nei quali sicuramente è stato fatto un richiamo di preparazione. Ecco dunque che le condizioni atletiche potrebbero avere un peso fondamentale nelle scelte di Stefano Sottili per la Viterbese e Roberto Cavoli per la Reggina, e non è nemmeno garantito che le gerarchie siano le stesse della fine di dicembre. Ulteriore variabile che complica la situazione, è aperto il calciomercato, fattore sicuramente di disturbo per il lavoro degli allenatori. A livello tattico il confronto dovrebbe essere tra il 4-3-2-1 ad albero di Natale dei laziali e il 3-4-3 della Reggina, con il modulo calabrese sulla carta più spregiudicato, ma naturalmente sarà il campo a svelare l’atteggiamento delle due formazioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo ai pronostici su Viterbese Reggina ci dice che per questa partita sono favoriti i padroni di casa, ma con differenze non così evidenti fra i tre segni. Infatti secondo l’agenzia di scommesse Snai la quota per il segno 1 è pari a 2,15, mentre si sale a quota 3,05 in caso di pareggio e dunque di segno X. Infine, un successo esterno da parte della Reggina (segno 2) ripagherebbe 3,20 volte la posta in palio chi avrà creduto nelle possibilità dei calabresi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA