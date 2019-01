Milan posta foto di gruppo senza Higuain: ‘autogol’ social/ Supercoppa ultima partita per il Pipita?

Farne un caso internazionale non ci sembra il caso, si tratta pur sempre di una foto social, eppure uscire il giorno della Finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan con una foto ufficiale senza il giocatore più rappresentativo ma anche più chiacchierato per una imminente cessione – Gonzalo Higuain – non è che sia proprio l’idea del secolo. Specie in tempi “social” come questi, il tifoso medio non perdona nulla e avverte la mancata presenza del Pipita nella foto di gruppo durante la visita del principe saudita e presidente delle autorità sportive Abdulaziz bin Turki Al-Faisal come un segnale certo: quella di Higuain di oggi pomeriggio potrebbe essere l’ultima partita in maglia rossonera. L’altro grande assente nella foto è Paolo Maldini, che però nel tweet completo (qui sotto, ndr) compare in una foto in solitaria con il principe saudita: ci sono proprio tutti, il neo arrivo Paquetà, gli esuberi Antonio Donnarumma, Josè Mauri e Halilovic, addirittura Montolivo in primissimo piano. Manca però il Pipa e a poche ore dalla finalissima, contro la sua ex squadra Juventus dopo tutte le polemiche per rigore sbagliato ed espulsione nel match d’andata in Serie A, è un brutto segnale..

SUPERCOPPA ULTIMA PARTITA PER HIGUAIN CON IL MILAN?

Il Calciomercato soffia da qualche giorno la notizia clamorosa di una cessione di Higuain al Chelsea e dell’arrivo successivo di Piatek, rivelazione del Genoa, al Milan per iniziare un altro tentativo, si spera quello giusto, di trovare un degno erede alla numero 9 di Pippo Inzaghi. Dopo il suo addio, praticamente una “macumba” è caduta su quella maglia e nessuno ne è uscito vincente, al momento neanche Mister 100 milioni Pipita Higuain: va detto che nel frattempo, in sottotraccia, il n.63 Patrick Cutrone sta facendo più che bene e che il Milan potrebbe avere già in casa il bomber del futuro, ma alla vigilia della Supercoppa è inevitabile che una foto sull’account social ufficiale dell’Ac Milan senza il suo numero 9 non possa che fare “rumore”. Un vero e proprio autogol, con i social che attaccano anche con ironia: «era andato a mangiare la Nutella di nascosto?», scrive un utente facendo memoria dell’ultima polemica fotografica successa giusto qualche giorno fa nel viaggio verso Jedda. Altri scrivono, «faceva Higuain la foto» e altri ancora «stava facendo la foto con la Juventus»: insomma, la polemica è servita e a poche ore dalla partita più importante del Milan di questa ennesima stagione di controversie non era esattamente ciò che Leonardo, Maldini e lo stesso Gattuso si sarebbero augurati..

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) 16 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA