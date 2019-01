Pagelle/ Juventus Milan: i voti della partita (Supercoppa Italiana – primo tempo)

Ecco le pagelle di Juventus Milan, almeno per quanto riguarda il primo tempo: i giudizi a migliori e peggiori di ciascuna squadra per la prima metà della Supercoppa Italiana. Il primo tempo di Juventus-Milan termina con il risultato di 0-0. Nella Juventus Allegri conferma l’undici della vigilia. Nel trio offensivo Douglas Costa ha la meglio su Bernardeschi; in difesa c’è Cancelo a destra mentre la mediana è affidata al giovane Bentancur, affiancato da Pjanic e Matuidi. C’è una sorpresa, invece, nel Milan. Higuain finisce in panchina ufficialmente perché colpito da febbre, anche se nell’aria veleggia sempre di più la possibilità di un addio anticipato del Pipita ai colori rossoneri. In attacco c’è quindi Cutrone, con Calhanoglu a sinistra e Castillejo a destra; non c’è Suso, squalificato. In campo dal 1′ il nuovo acquisto Paquetà. Pronti, via. Al 3′ la Juventus sfiora il vantaggio. Cancelo (6,5) ubriaca di finte Rodriguez (5) e appoggia per Douglas Costa (7): il brasiliano prende la mira e lascia partire un piazzato che finisce fuori di pochissimo. Al 17′ stessa zona e stessi protagonisti per la seconda chance bianconera. Questa volta è Douglas Costa che serve Cancelo, con l’ex Valencia bravo a inserirsi per vie centrali. Il diagonale del portoghese fa venire i brividi a Donnarumma (6). Il Milan si fa vedere al 24′, quando dagli sviluppi di un corner Szczesny (5,5) esce a vuoto e Bakayoko (6) non riesce a trovare il tap-in vincente da pochi passi. Al 31′ la Juventus spreca un contropiede in condizione di superiorità numerica (3 contro 2): Ronaldo (5) sbaglia tutto cercando un compagno sul secondo palo. Al 42′ Alex Sandro (6) scodella un perfetto traversone per l’acrobazia a centro area di Ronaldo: pallone che rimbalza a terra ma supera la traversa. Pessimo il posizionamento di Rodriguez. Al 45′ occasione Milan con una fiammata di Calhanoglu (6,5) bloccata in due tempi da Szczesny. Ora, spazio al dettaglio delle pagelle di Juventus Milan.

VOTO PARTITA 7 – Non ci sono gol ma la gara è combattuta. I ritmi alti rendono il match piacevole per quasi tutto il primo tempo. Occasioni da una parte e dall’altra.

VOTO JUVENTUS 6 – Luci e ombre in 45′ non proprio entusiasmanti. I bianconeri dominano sugli esterni ma faticano ad arginare le ripartenze milaniste. MIGLIORE JUVENTUS DOUGLAS COSTA 7 – Domina la corsia destra, dove stravince il duello con Rodriguez. Vicino al gol in apertura con un piazzato carico di veleno. PEGGIORE JUVENTUS DYBALA 4,5 – Fin qui non pervenuto in un primo tempo versione fantasma. Ha tempo per farci cambiare idea.

VOTO MILAN 6,5 – Atteggiamento propositivo e fronte compatto. Il Diavolo non demerita di fronte a una Juventus favorita alla vigilia. MIGLIORE MILAN PAQUETA’ 6,5 – Delizia il pubblico arabo con qualche giocata di classe. Sempre attento in entrambe le fasi. PEGGIORE MILAN RODRIGUEZ 4,5 – Non riesce a fermare il duo formato da Douglas Costa e Cancelo. Malissimo anche in fase di marcatura.

VOTO ARBITRO (Banti) 6 – Due gialli estratti corretti. Giusto annullare la rete in fuorigioco di Matuidi.

