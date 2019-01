Probabili formazioni/ Juventus Milan: quote, Allegri recupera Cancelo (Supercoppa Italiana)

Juventus Milan è la Supercoppa Italiana 2019, in programma alle ore 18:30 di mercoledì 16 gennaio: si gioca a Jeddah in Arabia Saudita, location che ha aperto parecchie polemiche ma che certo non rappresenta una novità per quanto riguarda il trasferimento del trofeo al di fuori dei confini nazionali. Studiando le probabili formazioni della partita, che si disputa sui 90 minuti con l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore, notiamo che entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con qualche infortunato di troppo; se non altro Gennaro Gattuso non si trova più in emergenza come gli era accaduto all’inizio di dicembre. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per questa sfida che assegna il primo trofeo stagionale: lo facciamo analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Juventus Milan le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella squadra bianconera la netta favorita: la vittoria dei bianconeri entro i 90 minuti dei tempi regolamentari vale infatti 1,57 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, mentre siamo ad un valore di 6,50 per quanto riguarda il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo dei rossoneri. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porterebbe le due squadre ai tempi supplementari; in questo caso il vostro guadagno sarebbe pari a 3,75 volte la cifra investita con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri recupera per Juventus Milan Joao Cancelo, che potrebbe partire titolare; restano però fuori sia Benatia che Mandzukic. Se dunque in difesa sembra tutto scritto, con l’esterno portoghese in ballottaggio con De Sciglio, la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini (davanti a Szczesny) e Alex Sandro che parte favorito per il ruolo di terzino sinistro, davanti il ballottaggio riguarda Douglas Costa e Bernardeschi: senza Mandzukic infatti la Juventus giocherà con i due trequartisti in appoggio a Cristiano Ronaldo o comunque con Dybala da prima punta tattica, il che significa che i due laterali offensivi sono in competizione per iniziare la partita. Anche a centrocampo le decisioni di Allegri paiono essere definitive: Khedira e Emre Can hanno giocato titolari in Coppa Italia e stanno riprendendo il ritmo giusto, ma far riposare Bentancur e Matuidi era una chiara scelta per averli freschi in Supercoppa. Dunque uruguaiano e francese saranno in campo per occupare le mezzali; tra di loro agirà Pjanic, che tra alti e bassi sta comunque dimostrando di poter guidare il centrocampo della squadra campione d’Italia.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per quanto riguarda i rossoneri, Gennaro Gattuso dovrebbe approcciare Juventus Milan con il 4-3-3 e di fatto la stessa formazione che ha battuto la Sampdoria: cambieranno solo due giocatori, vale a dire Gigio Donnarumma che andrà in porta e Calabria che, squalificato sabato, prenderà il posto di Abate come terzino destro. Per il resto tutto confermato, con la sorpresa Paquetà che pare aver impressionato il suo allenatore: dunque nel centrocampo a tre lo schermo sarà Bakayoko con Kessie che agirà da mezzala sul centrodestra, il che porterà inevitabilmente al ballottaggio esterno tra Castillejo e Calhanoglu. Il favorito, anche per ragioni tattiche che riguardano l’altra corsia (dove ci sarà Cutrone), dovrebbe favorire lo spagnolo e dunque il turco può diventare un’interessante arma dalla panchina per portare maggiore qualità nel secondo tempo. Davanti, potrebbe essere l’ultima partita di Gonzalo Higuain con il Milan: il grande ex sembra aver accettato la proposta di Maurizio Sarri, intanto proverà a consegnare il trofeo ai rossoneri agendo al fianco di Cutrone, reduce dalla doppietta segnata in Coppa Italia e pertanto autore di un grande avvio di 2019.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Spinazzola, Khedira, Emre Can, Bernardeschi, Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Barzagli, Benatia, Cuadrado, Mandzukic

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Cutrone

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Abate, Musacchio, S. Simic, Laxalt, Bertolacci, José Mauri, Montolivo, Calhanoglu, Borini

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Lucas Biglia, Bonaventura



