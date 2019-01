VINCITORE SUPERCOPPA ITALIANA 2019/ Albo d’oro, la finale Juventus-Milan sfida anche per il primato

È tra Juventus e Milan il club. Sono queste le due squadre che si sfidano in Arabia Saudita per il primo trofeo della stagione 2018/2019. La competizione vede appaiate le due squadre nella classifica delle squadre che l’hanno conquistata più volte: è stata vinta infatti sette volte dalla Juventus e dal Milan, quindi la finale di oggi rappresenta anche una occasione per balzare al comando dell’albo d’oro. La Juventus poteva portarsi al comando l’anno scorso, ma la finale con la Lazio fu vinta proprio dai biancocelesti per 3 a 2. Nel 2016 invece si è fatta raggiungere proprio dal Milan con la sfida di Doha vinta dai rossoneri ai rigori. L’ultimo successo della Juventus per quanto riguarda la Supercoppa Italiana risale al 2015, quando a Shanghai i bianconeri si imposero per 2 a 0 contro la Lazio. Un anno prima il Napoli ai rigori riuscì a interrompere la serie di vittorie consecutive della Juventus, che arrivava infatti da due trionfi di fila in Supercoppa Italiana.

In trenta edizioni disono tre le finali tra. In attesa di conoscere il risultato di quest’ultimo incrocio, importante anche per l’albo d’oro della Supercoppa, sappiamo che c’è un pareggio nei precedenti. Una vittoria per parte nelle sfide disputate all’estero e terminate ai calci di rigore. Il 3 agosto 2003 a New York vinse la Juventus. Parità a reti inviolate al ’90, poi il gol di Pirlo su calcio di rigore e la risposta di Trezeguet. Ai rigori fu fatale l’errore di Brocchi, con il tiro parato da Buffon. Quinto e decisivo quello segnato da Ciro Ferrara. Il 23 dicembre 2016 la Supercoppa Italiana si spostò in Qatar: la Juventus si portò in vantaggio con Ciellini, poi il pareggio di Bonaventura. Dybala fu protagonista in negativo: sbagliò il tiro a porta sguarnita e si fece parare il rigore, mentre Pasalic scatenò la festa del Milan di Montella per la conquista dell’ultimo trofeo dell’era Berlusconi. Oggi il terzo atto con l’albo d’oro della Supercoppa che è pronto ad aggiornarsi. E abbiamo interpellato anche Dino Zoff per un pronostico.