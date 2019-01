Australian Open 2019/ Diretta Fabbiano Dimitrov, Seppi Tiafoe streaming video e tv, orario dei match (tennis)

La quinta giornata degli Australian Open 2019, come sempre in programma a partire dalla 1:00 della notte italiana, è quella di giovedì 17 gennaio: iniziano i match del terzo turno e avremo in campo due italiani alla ricerca del pass per gli ottavi di finale. Prima però di analizzare gli incontri dei nostri rappresentanti, diamo uno sguardo alle partite più interessanti di oggi, giornata che vede coinvolte le due metà basse dei tabelloni Atp e Wta. Il torneo maschile ci presenta nuovamente i due grandi rivali, lanciati verso l’ennesimo incrocio che arriverebbe in semifinale: per Roger Federer l’avversario sarà un Taylor Fritz che si è liberato di Gael Monfils (non una minaccia per lo svizzero di oggi, ma comunque sempre ostico), mentre Rafa Nadal avrà il suo avversario nel giovane rampollo di casa Alex De Minaur, che è al terzo turno secondo pronostico ma ha dovuto rivincere una partita, contro Henri Laaksonen, che stava dominando ed è finita al quinto set. Tra gli altri, interessantissima sfida tra Marin Cilic e Fernando Verdasco mentre il vincitore di Parigi-Bercy Karen Khachanov se la vede con Roberto Bautista Agut, lui pure costretto al quinto due giorni fa; nel tabellone femminile, per la diretta degli Australian Open 2019, fari puntati sulla campionessa in carica Caroline Wozniacki che sfida Maria Sharapova in una battaglia straordinaria, ma anche su Petra Kvitova che se la vede con la rediviva Belinda Bencic e, tra le giovani, una Amanda Anisimova che spera di proseguire nel suo percorso di crescita contro Aryna Sabalenka, già testa di serie numero 11 dopo uno straordinario 2018.

AUSTRALIAN OPEN 2019: GLI ITALIANI IN CAMPO

Ora, ecco gli impegni degli italiani nella giornata degli Australian Open 2019: dopo la vittoria al quinto set contro Reilly Opelka, la strada di Thomas Fabbiano si fa decisamente impervia: il suo avversario al terzo turno è Grigor Dimitrov. Vero che il bulgaro è lontano dai suoi giorni migliori e vero che, anche nel periodo in cui è stato costantemente nella Top Ten (fino al numero 3) non ha mai sfruttato tutto il suo talento pazzesco, ma stiamo pur sempre parlando di un giocatore che ha vinto le Atp Finals e ha raggiunto per due volte la semifinale Slam, una anche in Australia dove, due anni fa, è arrivato ad un’incollatura dalla vittoria su Rafa Nadal. Oggi è testa di serie numero 20, per Fabbiano è un cliente scomodissimo e, almeno da pronostico, Dimitrov è il favorito per vincere la partita e volare agli ottavi. Discorso diverso per Andreas Seppi, che in teoria avrebbe dovuto sfidare Kevin Anderson; il sudafricano però è stato incredibilmente battuto da Frances Tiafoe, e dunque sarà il giovane americano l’avversario dell’altoatesino. Numero 39 del ranking Atp, ha grande potenziale ma al momento non l’ha ancora completamente rivelato; alla NextGen dello scorso ottobre era partito fortissimo ma non ha superato il girone, un po’ il manifesto di quella che finora è la sua carriera. Tuttavia stiamo parlando di un giocatore di 20 anni, ancora con enormi margini di crescita: Seppi lo affronta per la prima volta, la differenza di età (15 anni) ed esperienza è certamente a favore dell’azzurro che però dovrà stare molto attento a non sottovalutare questo incrocio. Curiosità: in caso di doppia vittoria italiana, agli ottavi ci sarebbe il derby e dunque almeno uno dei nostri rappresentanti arriverebbe ai quarti di finale degli Australian Open 2019.



