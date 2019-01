Dakar 2019/ Streaming video e diretta tv: orario: percorso e vincitore (10^ tappa, Pisco Lima)

Siamo finalemte giunti alla decima e ultima tappa della Dakar 2019: oggi quindi si scopriranno i vincitori delle cinque classifiche, legate alle cinque categorie di veicoli partecipanti. Assieme a loro poi si conosceranno anche il vincitore della classifica a parte, impostata dopo la sosta a Arequipa, dove vi sono chi è stato costretto al ritiro nella prima parte della gara ma è riuscito a rimettersi in sella. Insomma capiamo bene che la carne al fuoco è tantissima in questo giovedi 17 gennaio 2019: chi entrerà nella gloriosa storia della corsa di rally più famosa al mondo? Difficile dirlo al momento anche se in alcune classifiche la situazioni è ben chiara. I colpi di scena di certo non mancheranno e la 10^ tappa non si annuncia certo come una semplice passerella da Pisco a Lima. Non dimentichiamo poi il fattore sorpresa: già nella ottava tappa il leader della graduatoria delle moto Brabec, per problemi al motore della sua Honda si è dovuto ritirare dalla gara, dopo appena 56 km dal via ufficiale. Vedremo che succederà oggi, ma ci attendiamo un finale pirotecnico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2019

In vista di questa 10^ tappa della Dakar 2019, ricordiamo la copertura mediatica che pure quest’anno sarà riservata a questo storico rally, per la gioia di tutti gli appassionati. Non avremo una diretta tv completa che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Perù, come ad esempio la trasmissione Rally: Dakar visibile alle ore 23.35 sul canale Eurosport, che è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della Dakar 2019 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa ultima frazione.

LE INSIDIE DELLA 10^ TAPPA DELLA DAKAR 2019

Come detto prima quella di oggi sarà la decima e ultima tappa: con più di 3000 km alle spalle, non sarà certo semplice affrontare al top della condizione anche questa ultima frazione. Il traguardo però è ormai in vista e anche chi sta facendo fatica di certo stringerà in denti cercando nel contempo di trovare il miglior piazzamento possibile nella classifica generale della propria categoria di veicoli. Il tracciato non sarà semplice benché certo i territori affrontati siano ben noti. Oggi si tornerà indietro da Pisco a Lima, seguendo lo stesso percorso fatto nelle prime frazioni di questa edizione tutta peruviana della Dakar. Passando ai chilometraggi oggi ricordiamo che per tutti la prova speciale sarà lunga 112 km, mentre il tratto complessivo di collegamento sarà lungo 359 km. Anche per oggi sono previste partenze stagionate: i primi a prendere il via da Pisco saranno moto e quad, mentre dopo circa un’oretta partiranno anche auto, sxs, camion e pure coloro che sono ritornati in gara successivamente.



