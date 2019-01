Milan, Gattuso getta a terra il telefonino di un giornalista/ Video, gesto di stizza al rientro in Italia

Gesto di nervosismo di Gattuso che ha gettato a terra il telefonino di un giornalista. Il tecnico del Milan non ha ovviamente digerito la sconfitta della sua squadra contro la Juventus nella Supercoppa Italiana di ieri sera, e al rientro in Italia da Gedda, uscito dall’aeroporto di Malpensa nella notte, se l’è presa con un cronista di Telelombardia. Il malcapitato è il collega Michael Cuomo, giunto allo scalo aeroportuale meneghino per riprendere appunto l’arrivo del Milan e magari strappare qualche dichiarazione. Il tecnico dei rossoneri non ha preso bene la sua presenza, e nel video pubblicato da Estenews si vede chiaramente Ringhio allungare la mano per abbassare lo smartphone di Cuomo. L’allenatore, senza nemmeno proferire una parola, si è allontanato verso l’esterno di Malpensa per tornare a casa sua, come si nota dal video che vedete qui sotto.

GATTUSO NERVOSO: A TERRA TELEFONINO DI UN GIORNALISTA

Alta tensione in casa Milan nelle ultime ore, visto che, oltre alla dolorosa sconfitta con la Juventus, giunta tra l’altro dopo qualche polemica arbitrale per un presunto rigore non assegnato ai rossoneri, il Diavolo deve anche affrontare la questione Higuain, che sembrerebbe ormai destinato a dire addio al Milan per trasferirsi al Chelsea per i prossimi 6 mesi, squadra in cui il Pipita riabbraccerebbe il suo maestro Maurizio Sarri. La compagine milanese non è ancora riuscita a convincere in questa stagione, e a prestazioni interessanti ne ha alternate altre disarmanti, come ad esempio l’eliminazione dall’Europea League e i molteplici passi falsi in campionato. Gattuso deve affrontare un evidente problema in attacco, con Higuain che non ha garantito l’apporto di gol fornito nelle sue precedenti esperienze con le maglie di Juventus e Napoli, e ora in fuga da Milanello. Vedremo se il diavolo riuscirà a rimpiazzare la cessione dell’argentino con il giovane attaccante della nazionale polacca e del Genoa, Piatek: basterà? Di seguito il video di quanto accaduto a Malpensa

IL VIDEO DI GATTUSO CHE GETTA A TERRA IL TELEFONINO





