Australian Open 2019/ Diretta Fognini Carreno, Giorgi Pliskova streaming video e tv, orario dei match (tennis)

Si torna in campo per gli Australian Open 2019: nella notte italiana di sabato 19 gennaio, con inizio come di consueto alla 1:00, vivremo la conclusione del terzo turno in questo appassionante Slam di tennis. Al Melbourne Park iniziano a diminuire i match quotidiani, e il tabellone si fa via via più interessante; sono due gli italiani impegnati in questa giornata. Finora il loro Australian Open 2019 è stato di qualità e senza troppi fronzoli: Fabio Fognini gioca contro Pablo Carreno Busta, di fatto il giocatore contro cui era iniziato il grande sogno di Marco Cecchinato all’ultmo Roland Garros. Lo spagnolo ha qualità, è stato nella Top Ten Atp e ha giocato una semifinale agli Us Open; la sfida per Fabio non è scontata perchè entrambi amano particolarmente la terra rossa, e in più Carreno ha un incredibile 5-0 nei precedenti anche se l’ultimo match è datato aprile 2017 (a Montecarlo). In caso di vittoria Fognini se la vedrebbe con uno tra Joao Sousa e Kei Nishikori, dunque con buone possibilità di andare fino ai quarti; per Camila Giorgi, assolutamente dominante fino a qui, la partita tosta è quella di oggi, perchè la maceratese se la vede con la ex numero 1 Karolina Pliskova, ancora a caccia del primo Slam in carriera ma decisamente superiore. Sarà così se confermerà con i fatti il suo soprannome di Ace Queen; intanto la ceca comanda nei precedenti, l’unica vittoria di Camila era arrivata sulla terra di Praga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per seguire la diretta tv degli Australian Open 2019 dovrete andare su Eurosport e Eurosport 2: sono questi due canali infatti a trasmettere le principali partite del torneo, dedicandosi soprattutto ai campi più importanti. Per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore, la diretta streaming video dello Slam è garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà necessario abbonarsi; ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.australianopen.com per tutte le informazioni utili, e i corrispettivi account presenti sui social network – e consultabili gratuitamente – agli indirizzi facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

AUSTRALIAN OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Nella diretta degli Australian Open 2019 per questa notte avremo anche il ritorno in campo di Novak Djokovic: match molto interessante quello del numero 1 e sei volte campione a Melbourne, perchè stavolta l’avversario si chiama Denis Shapovalov. Il canadese, classe ’99, è destinato ad arrivare molto in alto e già oggi è testa di serie numero 25; talento sconfinato e mente da “scacchista”, chiaramente paga ancora qualcosa in termini fisici e di esperienza e dunque Nole, che ha superato senza troppi problemi l’insidia di Tsonga, parte favorito con la possibilità eventualmente di incrociare agli ottavi David Goffin, o l’astro nascente Daniil Medvedev. Più sotto, Alexander Zverev è chiamato al salto di qualità: al di là dei risultati negli Slam del passato, il giovane tedesco ha avuto bisogno di una batosta nel terzo e quarto set contro Jeremy Chardy prima di dominare il quinto parziale, dunque ha speso tanto fisicamente e oggi avrà il pubblico contro nella sfida ad Alex Bolt, padrone di casa che ha fatto fuori Gilles Simon. Poi Milos Raonic impegnato contro il francese Pierre-Hugues Herbert, mentre il giovane Borna Coric se la vedrà con il bombardiere serbo Filip Krajinovic. In campo femminile la partita da seguire è quella tra la numero 1 Simona Halep e Venus Williams, capace ancora di arrivare in profondità nei tabelloni dei Major: rumena favorita ma occhio alla voglia della trentottenne, motivata ancor più dalla possibilità di incrociare, nel prossimo turno, la sorella Serena Williams che invece dovrà giocare contro Dayana Yastremska, giovane ucraina che ha 19 anni meno di lei e che sta confermando quanto di buono aveva fatto tra le juniores. Per Naomi Osaka, l’ultima a vincere uno Slam, l’ostacolo è la giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh, mentre non dovrebbe essere troppo male l’incrocio tra Elise Mertens e Madison Keys, con la vincente che agli ottavi potrebbe sfidare Elina Svitolina, lei pure chiamata al cambio di passo negli Slam esattamente come Zverev.



© RIPRODUZIONE RISERVATA