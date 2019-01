Combinata Wengen/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo di sci maschile)

Dopo l’emozionante prova di slalom di Adelboden, dove è stato il solito Marcel Hirscher a trionfare, ecco che la coppa del mondo di sci maschile fa tappa oggi a Wengen, per la combinata, primo appuntamento della specialità per questa stagione della coppa. La prova è ben attesa sulle nevi rossocrociate, anche perchè è la prima di stagione: la combinata tonerà poi protagonista nel calendario della Coppa solo il prossimo 22 febbraio a Banderica in Bulgaria e già lì verrà assegnata alla coppetta di specialità. Ecco perchè chi punta alla vittoria finale deve fare già il massimo in questa prova a Wengen in Sviazzera. I pretendenti al trofeo certo non sono pochi, ma data la natura particolare della specialità è ben difficile annunciare un vincitore assoluto. Come è noto la combinata è una gara a due manche in cui gli sciatori presenti al cancelletto si sfideranno in discesa e poi slalom (o a turni invertiti in caso di necessità): trovare quindi l’atleta polivalente e abile in velocità come nei pali stretti non sarà facile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI WENGEN

La diretta della prima manche di discesa di Wengen avrà inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche della combinata (lo slalom) è in programma per le ore 14.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky, ma la seconda manche sarà trasmessa anche da Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Come detto prima individuare i protagonisti più attesi e il probabile vincitore della Combinata di Wengen non è cosa facile vista la doppia natura della specialità: la sorpresa è quindi dietro l’angolo e i big potrebbero mettere il piede in fallo sulla neve svizzera. Va poi detto che questa è la prima gara di combinata di stagione e che neppure quanto accaduto l’anno scorso potrebbe aiutarci. Nella precedente stagione di Coppa del Mondo infatti la combinata maschile della stagione ebbe luogo a Wengen ma fu Peter Fill a vincere la coppetta di specialità (Muffat Jeandet vinse invece la gara) e l’azzurro ha chiuso la sua stagione anzi tempo quest’anno. Volendo però esaminare quanto fatto finora dai protagonisti del circo bianco quest’anno ecco che spuntano i nomi di Marcel Hirscher (oro olimpico) e Beat Feuz, senza dimenticare Franz e Yule, oltre che Kristoffersen e Scharwz. Non dimentichiamo pure gli azzurri Paris e Innerhofer che quest’anno in discesa hanno fatto grandi cose: i due azzurri riusciranno però a non perdere tutto il loro vantaggio nella prova di slalom?



