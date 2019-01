Diretta Atalanta Empoli Primavera/ Streaming video e tv: le formazioni per l’anticipo a Zingonia (Primavera 1)

Atalanta Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione Aia di Torino, è l’anticipo che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 18 gennaio 2019, aprirà il programma della quindicesima giornata del campionato Primavera 1, il massimo torneo giovanile del calcio italiano. Appuntamento dunque al Centro Bortolotti di Zingonia per questo Atalanta Empoli Primavera che sarà di fatto un testa-coda, dal momento che i nerazzurri sono primi con 32 punti, sia pure a pari merito con il Torino, mentre i toscani occupano l’ultima posizione con appena 11 punti, anche in questo caso in compagnia perché a pari merito con il Milan, nobile decaduta a livello della sua squadra Primavera. L’Atalanta vuole subito riprendere la marcia dopo la sconfitta contro l’Inter che ha causato ai bergamaschi la perdita del primato solitario, l’Empoli invece curiosamente è reduce da una vittoria contro il Palermo dunque settimana scorsa c’è stata una sorta di ribaltamento dei valori: sulla carta però oggi tutto dovrebbe tornare nella norma, a meno che i toscani facciano l’impresa…

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Atalanta Empoli Primavera sarà visibile oggi in diretta tv su Sportitalia, naturalmente alle ore 14.30: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Atalanta Empoli Primavera che ci terrà compagnia oggi pomeriggio. I padroni di casa nerazzurri di Massimo Brambilla dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 che prevede Carnesecchi in porta; davanti a lui difesa a quattro con Zortea terzino destro, Okoli e Guth centrali, Girgi a sinistra; nel terzetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere Del Prato come perno centrale affiancato dalle mezzali Colpani e Cortinovis; infine il tridente d’attacco con Peli a destra e Cambiaghi a sinistra e tra di loro Piccoli come prima punta. La risposta dell’Empoli di Lamberto Zauli dovrebbe prevedere invece come modulo il 4-3-2-1: Saro in porta; Donati terzino destro, Matteucci e Curto nella coppia centrale difensiva, Ricchi sarà invece il terzino sinistro; nel terzetto di centrocampo ci aspettiamo titolari Perretta, Belardinelli e Ricci; infine in attacco ecco Bozhanaj e capitan Montaperto sulla linea della trequarti, in appoggio al centravanti Jakupovic.



