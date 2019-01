Diretta Baskonia Milano/ Streaming video e tv: Olimpia, sfida diretta per i playoff (basket Eurolega)

Baskonia Milano si gioca alle ore 21:00 di venerdì 18 gennaio, presso la Fernando Buesa Arena: siamo arrivati alla 19^ giornata di basket Eurolega 2018-2019, e la situazione inizia a diventare determinante per quanto riguarda la qualificazione ai playoff. L’Olimpia arriva dalla sconfitta in Baviera contro il Bayern, seconda consecutiva dopo essere caduta in casa contro il Barcellona; attualmente occupa il nono posto in classifica con lo stesso record di Vitoria. Ecco perchè la diretta di Baskonia Milano può essere fondamentale per la prosecuzione del cammino: all’andata la squadra di Simone Pianigiani ha vinto di 3 punti, dunque in caso di successo esterno metterebbe di fatto due partite tra sè e i baschi e si lascerebbe alle spalle un avversario scomodo. Per contro però bisogna recuperare la situazione nei confronti di Barcellona e Olympiacos, per provare a prendersi margine utile e non doversi giocare tutto sul filo del rasoio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BASKONIA MILANO

Non è prevista la diretta tv di Baskonia Milano: l’appuntamento per tutti i tifosi e gli appassionati di basket è come di consueto sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce la gamma delle partite di Eurolega in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori sul sito ufficiale www.euroleague.net; i corrispettivi account presenti sui social network sono facebook.com/TheEuroleague e, su Twitter, @Euroleague.

RISULTATI E PRECEDENTI

Baskonia Milano arriva in un momento non esattamente brillante per l’Olimpia: come già detto, dopo aver battuto nettamente il Buducnost la squadra lombarda è caduta per due volte consecutive. Sconfitte che rischiano di lasciare un segno concreto in classifica: sia Barcellona che Bayern sono infatti 2-0 nei confronti di Milano, e dunque la sfida diretta aumenta le distanze tra le squadre. L’Olimpia dunque deve rimettersi in carreggiata: al momento si sta giocando l’ottavo posto, ultimo utile per entrare ai playoff, con lo stesso Baskonia e con il Panathinaikos, ma da sotto stanno arrivando almeno altre tre squadre che potrebbero mettere in difficoltà la squadra di Simone Pianigiani visto che Maccabi e Zalgiris Kaunas hanno per ora il vantaggio della sfida diretta. Il Baskonia era partito male in questa Eurolega: due vittorie e sei sconfitte nelle prime otto. Poi però la squadra basca, anche forte del blasone, ha saputo riprendersi e, dopo aver perso a Istanbul contro il competitivo Anadolu Efes, ha infilato cinque vittorie nelle ultime otto partite. Certo la situazione non è ancora rosea, ma in questo momento la squadra spagnola sarebbe qualificata ai playoff; manca però l’intero spettro della classifica avulsa, diciamo in ogni caso che se dovesse vincere questa sera Vitoria si metterebbe in una posizione estremamente positiva in vista delle ultime giornate. Dunque una vera e propria partita che vale direttamente per un posto nei quarti di finale: Milano ha l’obbligo di non sbagliare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA