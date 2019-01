Discesa Cortina/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del mondo Sci femminile)

La Coppa del mondo di sci femminile torna protagonista oggi venerdi 18 gennaio: oggi infatti si disputa la discesa a Cortina d’Ampezzo, recupero della gara saltata pochi giorni fa a St Anton per condizioni meteo difficili (troppa neve caduta nelle notte). Si recupererà quindi sulla neve italiana dell’Olimpia delle Tofane quindi la prova austriaca, un gustoso anticipo quindi delle due gare previste per il weekend e quindi una seconda discesa e lo slalom gigante. La gara è giustamente tra le più attese e non solo perchè si gioca in casa. Oggi infatti non sarà presente al cancelletto la star americana Mikaela Shiffrin (vincitrice però a Plan de corones pochi giorni fa in gigante) e quindi sarà un’ottima occasione per le sue avversarie per recuperare terreno sulla sciatrice a stelle e strisce nella classifica generale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI CORTINA

La diretta della discesa di Cortina d’Ampezzo avrà inizio alle ore 12.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky, ma la seconda manche sarà trasmessa anche da Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Come detto prima Mikaela Shiffrin salterà questa prova di Cortina per la Discesa : la star americana si presenterà solo al Super g di domenica e di fatto lascerà quindi ampio spazio alle sue avversarie per recuperare terreno. La statunitense certo non è il primo nome che spicca in cima alla classifica di specialità, ma di certo la sua assenza fa oggi davvero rumore. Oggi poi alla discesa di Cortina, per una sciatrice che non c’è un’altra star potrebbe tornare: parliamo di Sofia Goggia che dopo il brutto infortunino rimediato a ottobre potrebbe oggi tornare al cancelletto. O almeno è questo l’obbiettivo che l’azzurra ha fissato da tempo, puntando però ai Mondiali del 2019 come vero obbiettivo di stagione. Tornando però alle principali indiziate alla vittoria oggi a Cortina vediamo bene che l’imprevisto è dietro l’angolo. Nelle precedenti gare di specialità infatti non sono stati pochi i colpi di scena. Se quindi il nome di Nicole Schimdhofer è ben scontato, non lo è quello dell’italiana Nicole Delago che pure ha raggiunto il secondo posto nella prova in Val Gardena. Attenzione infine anche Michelle Gisin e Nadia Fanchini, senza dimenticare Ilka Stuhec, vincente sulla Saslong.



