Italia Cile (donne)/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (amichevole)

Italia Cile, amichevole di calcio femminile, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 18 gennaio: siamo al Castellani di Empoli, dove la nostra nazionale affronta le sudamericane nella prima di due amichevoli ravvicinate. Mancano ancora cinque mesi al grande appuntamento dei Mondiali 2019, ma giustamente Milena Bertolini deve già ora fare i conti con la preparazione: aver archiviato l’obiettivo è stato un passo storico per l’Italia donne, che adesso vuole andare in Francia per fare bella figura e ha come principale traguardo quello di superare la fase a gironi. Dunque, nella diretta di Italia Cile, vedremo in che modo si comporterà un gruppo che ha già dimostrato di poter superare i risultati ottenuti nel passato e ritagliarsi delle gran belle soddisfazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Cile: l’amichevole di calcio donne non sarà infatti trasmessa nel nostro Paese, nè si potrà godere di una diretta streaming video per seguire la partita del Castellani. Eventualmente potrete rifarvi agli account che la federazione azzurra mette a disposizione sui social network; in particolare sono consultabili i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CILE

In Italia Cile è possibile che Milena Bertolini voglia provare la formazione titolare della sua nazionale, quella cioè che dovrà poi affrontare i Mondiali: il tecnico affronta le sue partite, solitamente, con un 4-3-3 che può all’occorrenza diventare un 4-4-2. Seguendo la formazione tipo, in porta va Chiara Marchitelli vista l’assenza di Laura Giuliani; sulle corsie laterali agiscono Linari e Boattin, con Gama e Salvai a formare invece la coppia centrale. A centrocampo Aurora Galli detta i tempi della manovra; insieme a lei Alborghetti e Giugliano che si occupano di fatto degli inserimenti senza palla dando una mano al tridente offensivo, che è invece composto da Cernoia e Bonansea sulle fasce a supporto di Cristiana Girelli. Tuttavia non si possono non citare Valentina Giacinti e Daniela Sabatino, i due attaccanti del Milan che stanno facendo benissimo, nè si può dimenticare Ilaria Mauro (Fiorentina): si tratta di fatto di titolari aggiunti, da questo punto di vista la Bertolini avrà un’ottima possibilità di far ruotare le sue giocatrici alla ricerca della formula migliore. Il primo punto sulla lista comunque è quello di provare a cementare ancor più un gruppo che appare già piuttosto unito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA